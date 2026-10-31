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Direktor Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu Radivoje Stojković, koji je uhapšen 28. oktobra, a kome je sud u Bačkoj Palanci odbio da odredi pritvor, rekao je večeras da je "uhapšen suprotno povelji ljudskih prava".

- Uhapšen sam suprotno povelji ljudskih prava - kaže Stojković.

- Pozivan sam u Policijsku upravu, na osnovu naloga tužioca, da dođem da dam izjavu. Dobrovoljno sam došao. Sačekali su me inspektori vrlo korektno. Rečeno mi je da sam zadržan po nalogu Tužilaštva do 48 sati - rekao je Stojković.

Stojković je rekao da je u pritvoru bio u "jednokrevetnoj samici".

- Verovatno je procena da sam visokorizičan po sebe i po druge. Ja sam bio potpuno miran - kaže Stojković.

Stojković tvrdi da je motiv hapšenja u tome "što je smatrao da škole i fakulteti nisu mesta gde bi smelo da bude politike".

- Ako ova okupacija Jovine gimnazije uspe, očekujem da će, kao i 1944. godine, njima smetati ikona Svetog Save - kaže Stojković.