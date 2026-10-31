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Studentska lista je na svom instagram nalogu "Studenti u blokadi" uputila javni apel svim bankama, rukovodstvima banaka i centralama međunarodnih bankarskih grupacija koje posluju u Republici Srbiji.

"Poštovani,

Nakon parlamentarnih izbora održanih u Republici Srbiji u nedelju, 25. oktobra, na kojima je "Studentska lista – Studenti pobeđuju" osvojila većinu poslaničkih mandata, naša zemlja ulazi u važan period demokratske tranzicije vlasti.

Imajući u vidu očekivani proces prenosa vlasti u narednim nedeljama, pozivamo sve domaće i međunarodne banke koje posluju u Srbiji, kao i njihove matične institucije, da pojačaju nadzor i kontrolu prekograničnih finansijskih transakcija i potencijalnih odliva kapitala iz zemlje.

Posebno apelujemo da se međunarodna plaćanja, naročito ona koja uključuju javna sredstva, državna preduzeća i javne institucije, izvršavaju isključivo u skladu sa važećim propisima, uz odgovarajuću dokumentaciju, dokaz o osnovu plaćanja i ispunjenost ugovornih obaveza.

Ovaj apel nema za cilj ograničavanje zakonitih poslovnih aktivnosti niti zadiranje u nezavisnost bankarskih institucija, već očuvanje finansijskog integriteta, odgovornosti i transparentnosti tokom tranzicionog perioda.

"Studentska lista – Studenti pobeđuju" ostaje u potpunosti posvećena što skorijem uspostavljanju nesmetanog funkcionisanja državnih institucija, očuvanju finansijske stabilnosti i stvaranju uslova za održivi ekonomski rast.

Potvrđujemo našu opredeljenost za transparentnu, konstruktivnu i dugoročnu saradnju sa domaćim i međunarodnim finansijskim institucijama, uz puno poštovanje zakonskih i regulatornih okvira.