Slušaj vest

Vanredni parlamentarni izbori ponavljaju se danas na 53 biračka mesta, odnosno na mestima na kojima je konstatovano da se ne mogu utvrditi rezultati glasanja i na kojima je poništeno glasanje na izborima za narodne poslanike 25. oktobra.

Biračka mesta otvorena su od 7 do 20 časova, a pravo glasa ima 24.438 građana.

Na 31 biračkom mestu nisu mogli da se utvrde rezultati glasanja, a glasanje je poništeno na 22 biračka mesta.

Biračka mesta na kojima nisu mogli biti utvrđeni rezultati izbora su u Aleksincu, Bačkoj Topoli, Bojniku, Vladičininom Hanu, Inđiji, Koceljevi, Kuli, Kuršumliji, Majdanpeku, Ćupriji, Subotici i Šidu.

Glasanje je poništeno na biračkim mestima u Aleksincu, Babušnici, Bačkoj Topoli, Zemunu, Kruševcu, Kuršumliji, Loznici, Ljigu, Novom Pazaru, Petrovcu na Mlavi, Pirotu, Požarevcu, Prokuplju, Trsteniku i Ćupriji.

Izborna tišina trajaće do zatvaranja tih biračkih mesta.

Na izborima 25. oktobra Studentska lista je, prema podacima RIK-a na osnovu obrađenih 8.338 od 8.392 biračka mesta, osvojila 53,04 odsto glasova izašlih birača, a lista SNS-a 38,97 odsto.