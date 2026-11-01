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Danas se navršavaju dve godine od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je 16 ljudi izgubilo život, a jedna osoba teško povređena. Komemorativni skup počinje u 11.52, u trenutku kada se 1. novembra 2024. nadstrešnica srušila.

Građani su ka Železničkoj stanici krenuli sa tri lokacije: od Medicinskog fakulteta, Limanskog parka i prilaza Duginom mostu.

Na čelu kolone građani drže pet venaca i baner sa brojem 16.

Druga godišnjica Novi Sad
Druga godišnjica tragedije u Novom Sadu Foto: Dnevnik.rs

Osim te tri kolone, očekuje se dolazak i kolone bajkera iz Beograda, kao i jedne kolone pešaka iz Temerina, koja se trenutno nalazi u blizini Novog Sada. Stigli su i ratni veterani.  

Jedna grupa građana jutros rano je krenula iz Temerina, kako bi se pridružila obeležavanju godišnjice tragedije.

Komemorativni skup u Novom Sadu Foto: Nemanja Nikolić, Dnevnik.rs

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