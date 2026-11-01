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Povodom zahteva Saveta roditelja Devete beogradske "Mihailo Petrović Alas", Ministarstvo prosvete će u ovu ustanovu u ponedeljak, 2. novembra 2026. godine, uputiti prosvetnu inspekciju koja će u skladu sa zakonom ispitati navode Saveta roditelja i utvrditi sve činjenice i okolnosti, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Ministarstvo podseća da u skladu sa zakonom ministar odluku o razrešenju direktora donosi nakon inspekcijskog nadzora kojim se utvrđuje da li je bilo nezakonitosti u radu ustanove.

- Javnost može da ukazuje na informacije o radu škole, ali se eventualna razrešenja baziraju na inspekcijskim nalazima i izveštajima. Ministarstvo prosvete u osetljivom društveno-političkom trenutku insistira na principu bezuslovnog poštovanja pravnih normi i ne pretpostavlja nikakav unapred zadati kadrovski ili bilo koji drugi ishod nalaza inspekcije. Autonomija i stručnost u postupanju inspekcije od ključnog su značaja za zakonito
funkcionisanje obrazovnih institucija - navodi se u saopštenju resornog ministarstva.

Da podsetimo, Savet roditelja Devete beogradske gimnazije "Mihailo Petrović Alas" uputio je otvoreno pismu ministru prosvete u tehničkom mandatu Dejanu Vuku Stankoviću od koga traže da do ponedeljka, 2. novembra 2026. godine, u 15.00 časova, ispuni pet zahteva koje je Savet roditelja dostavio u dopisu od 29. oktobra.

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