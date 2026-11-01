PREDSTAVNICI STUDENTSKE LISTE STIGLI U NOVI SAD: Veliki broj građana na komemorativnom skupu kojim se obeležava dve godine od pada nadstrešnice (FOTO)
Veliki broj građana sa svih strana pristiže kod Železničke stanice na komemorativni skup kojim se obeležava dve godine od pada nadstrešnice u kom je život izgubilo 16 ljudi. Građani su u kolonama došli iz pravca Varadinskog mosta, Limanskog parka i Medicinskog fakulteta.
Na mesto stradanja stigli su i predstavnici Studentske liste: akademik Radomir Saičić, glumac Tihomir Stanić, ekološki aktivista Zlatko Kokanović...
Kod ograde koja onemogućava prilaz mestu nesreće i ulaz na stanicu okupljeni su ostavili cveće, plišane igračke, zapalili sveće, a tu su i velika srca sa imenima stradalih.
Poštu stradalima u padu nadstrešnice građani će odati u 11.52 časa, kada je 1. novembra 2024. pala nadstrešnica...
U Novi Sad došli su i dr Ilija Srdanović, prvi na Studentskoj listi, kao i glumac Dragan Gagi Jovanović i bivši atletičar Mihail Dudaš, obojica kandidati za poslanike na Studentskoj listi.