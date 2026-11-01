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Veliki broj građana sa svih strana pristiže kod Železničke stanice na komemorativni skup kojim se obeležava dve godine od pada nadstrešnice u kom je život izgubilo 16 ljudi. Građani su u kolonama došli iz pravca Varadinskog mosta, Limanskog parka i Medicinskog fakulteta.

Na mesto stradanja stigli su i predstavnici Studentske liste: akademik Radomir Saičić, glumac Tihomir Stanić, ekološki aktivista Zlatko Kokanović...

Radomir Saičić Foto: Nemanja Nikolić

Tihomir Stanić i Zlatko Kokanović Foto: Nemanja Nikolić

Kod ograde koja onemogućava prilaz mestu nesreće i ulaz na stanicu okupljeni su ostavili cveće, plišane igračke, zapalili sveće, a tu su i velika srca sa imenima stradalih.

Novi Sad železnička stanica Foto: Nemanja Nikolić

Poštu stradalima u padu nadstrešnice građani će odati u 11.52 časa, kada je 1. novembra 2024. pala nadstrešnica...

1/14 Vidi galeriju Dve godine od tragedije: Komemorativni skup u Novom Sadu Foto: Nemanja Nikolić

U Novi Sad došli su i dr Ilija Srdanović, prvi na Studentskoj listi, kao i glumac Dragan Gagi Jovanović i bivši atletičar Mihail Dudaš, obojica kandidati za poslanike na Studentskoj listi.

Novi Sad komemorativni skup, Ilija Srdanović Foto: Nemanja Nikolić