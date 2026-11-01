Lider naprednjaka oda počast žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu
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"POČIVAJTE U MIRU" Miloš Vučević se oglasio povodom druge godišnjice od tragičnog pada nadstrešnice
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Lider SNS Miloš Vučević oglasio se povodom druge godišnjice od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu i poslao emotivnu poruku.
Vučević je na svom Instagram profilu odao počast.
- Počivajte u miru - napisao je Vučević.
Danas se u Novom Sadu održava komemorativni skup povodom druge godišnjice od tragedije u Novom Sadu. Opširnije čitajte u posebnom tekstu
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