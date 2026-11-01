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Lider SNS Miloš Vučević oglasio se povodom druge godišnjice od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu i poslao emotivnu poruku.

Vučević je na svom Instagram profilu odao počast.

- Počivajte u miru - napisao je Vučević.

Danas se u Novom Sadu održava komemorativni skup povodom druge godišnjice od tragedije u Novom Sadu. Opširnije čitajte u posebnom tekstu

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