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Dok Beograd čeka formiranje nove Vlade sa zapada stižu najdirektnije poruke. Nedavna, oštra i jasna poruka Marte Kos ne ostavlja prostor za sedenje na dve stolice. Usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU, uvođenje sankcija Rusiji, definisanje održivog rešenja za Kosovo i Metohiju postavljeni su kao nulti uslovi za dalji napredak.

Da li će nova vlast napraviti radiklani zaokret ka zapadu ili će održati vojnu neutralnost analizirali su gosti "Pulsa Srbije vikendom" prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik, Ljuba Đurić, politički analitičar, Boško Jakšić, novinar i Miodrag Kapor, direktor organizacije "Monitor odgovornosti".

Spoljna politika

Jakšić ističe da spoljna politika nije bila prioritet izbora, ali da su pitanja spoljne politike daleko šira od pitanja unutar naše zemlje.

- Spoljna politika apsolutno nije bila prioritet kod ovih izbora. Ona je ostavljena za kasnije. Studentska lista je objavila deo svog programa koji se zove spoljna politika i nacionalni interesi. Tu postoje načelne kategorije, ali bez konkretizacije, čini mi se da je to jasno ili opravdano imajući u vidu razlike unutar Studentske liste što se tiče pitanja spoljne politike, koja su mnogo veća, nego što su oko unutrašnjih pitanja. To je ostavljeno za kasnije, dakle kada se stvari normalizuju, da se onda izjašnjava. Ako idemo spiskom najosetljivijih tema, one se tiču regiona i pitanje Kosova. Na tom planu, postoje disonantniji tonovi koje čujemo od istaknutih ličnosti unutar Studentske liste - započeo je Jakšić.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o odnosima Srbije i Rusije, Kapor je rekao da je to pitanje fundamentalno, ne samo u spoljnoj politici naše zemlje, već i u unutrašnjoj.

- Pitanje sankcija Rusiji je fundamentalno pitanje unutrašnje politike, ne samo spoljne.

Petrović govori da ljudi većinom nisu nezadovoljni spoljnom politikom, pa je naveo neke aspekte nje koji brinu naš narod.

- Ljudi ovde nisu nezadovoljni spoljnom politikom, spoljna politika nije toliko presudna, ljudi su nezadovoljni zbog izdaje Kosova i Metohija, zbog ekonomske situacije, ništa bitno ne proizvodimo, a kako NBS drži zaleđen fiksni kurs dinara, nama lagano rastu plate i penzije u evrima, ali kako nema suštinske proizvodnje, cene rastu još brže u evrima i nama se smanjuje kupovna moć. Referendumom nema šanse da se uvedu sankcije Rusiji. Hajde da pustimo emocije, Rusija ostaje na nogama u ratu, a Tramp je prihvatio ruske zahteve, on čak prihvata da se Ukrajinici evakuišu iz Donbasa i da Ukrajina bude van NATO, zapadnih trupa i nuklearnog naoružanja. Ako imamo tri vodeće svetske sile, koja će sila promeniti tok rata u Ukrajini da ne bude ovako - rekao je Petrović.

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