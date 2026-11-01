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Studenti, profesori i građani okupili su se danas u kampusu Univerziteta u Banjaluci, gde je održan komemorativni skup povodom druge godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 osoba.

Okupljanje je organizovala neformalna grupa "Studenti za studente Banjaluka", a centralni deo obeležavanja bilo je 16 minuta tišine - po jedan minut za svaku osobu koja je izgubila život u tragediji 1. novembra 2024. godine.

Ovogodišnje obeležavanje imalo je komemorativni karakter. Organizatori su pre početka skupa pozvali građane da ne donose transparente, pištaljke i druge rekvizite, uz želju da se godišnjica obeleži u miru i dostojanstvu.

"Ponesite samo srce. To će biti sasvim dovoljno", poručili su iz grupe "Studenti za studente Banjaluka".

Nakon 16 minuta tišine, prema najavljenom programu, usledilo je obraćanje predstavnika neformalne grupe, a potom i izvođenje prigodne pesme u izvođenju studentskog hora volontera, prenosi RTRS.