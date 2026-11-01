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Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević oštro je reagovao na izjavu profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu i kandidata Studentske liste Dejana Šoškića, koji je u intervjuu podgoričkoj "Pobjedi" govorio o Srbima u Crnoj Gori kao nacionalnoj manjini i najavio preispitivanje finansijske podrške organizacijama koje dobijaju sredstva iz Srbije.

Milan Knežević je poručio da Srbi u Crnoj Gori nisu manjina, već narod koji čini trećinu stanovništva te države, i pozvao predstavnike srpskih organizacija da se javno odrede prema Šoškićevim stavovima.

- Nije prošlo ni sedam dana od izbora u Srbiji, a već su Srbi u Crnoj Gori postali nacionalna manjina. Muštuluk nam je uvatila ’Pobjeda’ kroz usta Dejana Šoškića, inače Crnogorca iz kruga dvojke - napisao je Milan Knežević na društvenoj mreži Iks, reagujući na intervju objavljen u podgoričkom dnevnom listu.

Foto: Marko Karović

Lider DNP-a posebno je kritikovao viđenje Dejan Šoškić o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori, povezujući njegove izjave sa političkim promenama u Srbiji posle parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra.

Šta je rekao Dejan Šoškić?

Povod za reagovanje bio je deo intervjua u kojem je Šoškić govorio o novcu koji se iz budžeta Srbije izdvaja za organizacije u Crnoj Gori, uključujući one koje se bave zaštitom prava srpskog naroda.

Šoškić je naveo da bi takva sredstva trebalo da služe izgradnji saradnje i razumevanja, a ne produbljivanju političkih i nacionalnih podela.

- Tu bi trebalo da se grade mostovi saradnje, a ne mostovi nerazumevanja, ali naravno takva podrška ne bi smela da bude zloupotrebljena na bilo koji način niti da ima negativne posledice na državu u kojoj nacionalna manjina živi - poručio je Šoškić u intervjuu "Pobjedi".

Upravo je upotreba izraza "nacionalna manjina" izazvala Kneževićevu reakciju, budući da se položaj Srba u Crnoj Gori nalazi među ključnim političkim pitanjima na kojima DNP insistira.

Foto: Ana Paunković

On je ironično ocenio da bi, ukoliko se takvi stavovi prihvate, mogla uslediti i promena odnosa prema srpskom jeziku.

- Ali sad je i te kako srpski ćutati, posebno što će nam hrvatski jezik biti službeni kad uđemo u EU. I kaj bumo delali? - zaključio je Knežević.

Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2023. godine, Srbi čine 32,93 odsto stanovništva Crne Gore, dok je srpski jezik kao maternji navelo 43,18 odsto građana, što ga čini najzastupljenijim maternjim jezikom u državi.

Kneževićeva reakcija usledila je u trenutku kada DNP ponovo ističe zahtev da srpski jezik dobije status službenog jezika u Crnoj Gori, uz izmene propisa o državnim simbolima i omogućavanje dvojnog državljanstva.