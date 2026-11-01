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Radomir Saičić, predstavnik Studentske liste, član Srpske akademije nauka i umetnosti, redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu, objasnio je, u velikom intervjuu za NIN, koje rezultate očekuje u prvih 100 dana vlade i koji će rokovi biti postavljeni za ispunjenje najvažnijih obećanja.

U periodu od 100 dana biće, kako navodi, preduzete mere usmerene ka "dekriminalizaciji države, restrukturiranju i profesionalizaciji upravljanja".

- To obuhvata reviziju projekata od javnog značaja, restrukturiranje državnih institucija i firmi, profesionalizaciju upravljanja, novi sistem podsticaja, strogo praćenje i kažnjavanje korupcije. Firme koje su nezakonito stekle položaj biće zatvorene, a biće rešeni privredni sporovi koje je prethodna vlast kreirala neodgovornim ponašanjem, kao i sporovi nastali usled kriminalnih radnji. U ovom periodu realizovaće se povraćaj nezakonito stečene imovine funkcionera i stranačkih finansijera.

- U roku od godinu dana biće doneti reformski zakoni (npr. zakonska rešenja za telekomunikacije, osiguranje, avio-saobraćaj, bankarske provizije i maloprodaju, poreski zakoni i antikorupcijski zakoni, zakon o hartijama od vrednosti i dr).

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

- U ovom periodu rešavaće se i pitanja investicija i digitalizacije… U narednom periodu planiramo i uključivanje naših vrhunskih naučnika i preduzetnika iz dijaspore, otvaranje visokotehnoloških kompanija sa centrima za istraživanje i razvoj, sa ciljem razvoja privrede zasnovane na znanju, shodno visokim standardima 21. veka. Program je kvalitetno sačinjen, a na njemu su radili vrhunski svetski stručnjaci. Tako je i u drugim oblastima - rekao je Saičić.

Saičić je, kako smo već pisali, rekao da program postoji i da će njegova realizacija, kako je dodao, biti merljiva.

Najpre je pojasnio šta očekuje u prvih 30 dana nove vlade.

- Nije moguće u formatu novinskog članka izneti širi prikaz planiranih aktivnosti, ali dotaknimo se samo ekonomije, koja je među temama koje verovatno najviše zanimaju čitaoce. U prvih 30 dana osiguraće se stabilnost kursa dinara, redovne isplate plata i penzija, kao i snabdevanje energijom, što obuhvata naftu, gas i funkcionisanje Elektroprivrede Srbije.