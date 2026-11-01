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Aleksandar Vučić rekao je večeras da mora da se ispita kako je došlo do oduzimanje licence Alta banke.

- Svako ko je prošao pored tužilaštva može da radi šta hoće. A imate i ova, kako oni nazivaju, građanska hapšenja: bande haraju pre svega po Beogradu, ali i po drugim gradovima, Aranđelovcu, Beogradu, Novom Sadu. Bande onih koji su vezani za Kavački, Vračarski i te druge klanove crnogorske. Reketiraju ljude, maltretiraju ljude, teraju ih da im prepišu firme. I sve se to radi u dogovoru sa novim vlastima, koje se prave da to ne vide i ne primećuju, i to dopuštaju da se događa. Za njih je najveće iznenađenje to što ja i dalje govorim, jer trebalo je da prestanem da postojim, valjda da samoubistvo izvršim. Ne pada mi na pamet. Možete da pobeđujete na izborima, ali ovo što oni rade, mi nismo nikada radili. Ne zaboravite. I ako pogledate današnju situaciju u kojoj nema pozitivnih vesti, umesto da se bave time kako će da rešavaju probleme građana. Da što pre pozivaju na razgovor, da se vidi šta je prouzrokovalo, šta je dovelo do Alta banke i svega ovoga što se desilo - rekao je i dodao:

- Pošto je vrlo komplikovano, i veoma mi je teško da do kraja razumem o čemu je reč, i zašto se možda nije sačekalo još 7 ili 8 dana, i zašto se žurilo. Posebno što je to od velikog značaja za državu i za veliki broj ljudi. To nije jednostavna vest. Pretpostavljam da su ljudi u Narodnoj banci želeli sebe da zaštite i postupali u skladu sa propisima, u to ne sumnjam. Ali mi je sve to pomalo čudno.

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O fabrikama

Kako je rekao, drugačije bi postupio na njihovom mestu.

- Ono što mene brine, i što hoću građanima da kažem, što me stvarno brine, to je da ovi ljudi polažu nekome račune, a to nisu građani Srbije. Jer ja ne verujem da su oni toliko neodgovorni. Ne verujem da su toliko neodgovorni. Ja bih danas, na njihovom mestu, razgovarao sa svima kako da se rešava to oko Alta banke. Možeš da razgovaraš, unećeš mir među ljude. Možeš da razgovaraš, na primer, šta ćemo sa Aster Tekstilom koji planira da otpusti, da zatvori, to je 396 zaposlenih. Mi smo ga držali otvorenim do završetka izbora. Eurotaj Kraljevo, to je 507 zaposlenih, možete li da sačuvate ili ne? To je mnogima druga porodica. Leon i Kraljevo, spašavali smo Niš i Prokuplje, a u Kraljevu trebalo je da ostane, i trebalo je minimalno 500 da ostane. Pitanje je: šta ćemo sa Drekslmajerom u Zrenjaninu, koji je došao još u vreme Demokratske stranke, 1.242 zaposlena. Golden Lady je već 700 ljudi ostalo bez posla, i još neko vreme rade u Loznici. Pitanje je hoće li raditi još dugo i u Loznici. Magna u Odžacima smanjuje broj zaposlenih - naveo je i dodao:

- Hoćete li razgovarati sa Johnson Electricom u Nišu koji smanjuje za 500 ljudi broj svojih zaposlenih? U Kuli Fiorano i oni takođe smanjuju. Ko razgovara sa Swarovski, ko razgovara? Ja sam 3 ili 4 puta razgovarao sa Modestonom. Ko razgovara sa Kineskom železarom? Ako nam se ugasi železara, to je ne 5.000, to je 15.000, 20.000 ljudi bez posla. Umesto da brinu o tome, oni samo brinu o progonu. To sam gledao, i to se uvek veoma neuspešno završi. To deluje do određenog trenutka, ali kratko deluje. Ja sam kroz sve to prošao, kroz sve hajke, kroz sve harange. Vidite, oni su očekivali. Prvo su govorili: "Kada vide veliku izlaznost, eto njih, jure ka aerodromima." Svi članovi moje porodice, svi.

Foto: Pink

- Ponosan sam na to, jer sam uveren da sam tome u značajnoj meri doprineo. Za mene je svaki život čoveka u Srbiji bio važniji od svake vlasti, od svega. Tako sam radio, tako ću da radim u budućnosti. Što se planova tiče: da, planiram da ih pobedimo, i pobedićemo ih. I ja se ne tešim. Vidite, oni vam i danas ne govore ni o čemu. Veoma su neoprezni, neobazrivi. Zamolio bih ih da, kad govore za regionalne medije, da paze šta pričaju, da ne štete svojoj zemlji. Morate da vodite računa o tome. Morate da budete veoma obazrivi, zato što to nosi teške posledice po naš narod, i držaće ga za tu izjavu - rekao je.

O smenama na RTS-u

- Kako se nije dešavalo na RTS-u ono što se danas događa? Nama je Tijanić ostao do smrti na čelu RTS-a, je l' tako bilo? Tijanić je bio istaknuti borac protiv nas i jedan od najuspešnijih. Ali on, takav, on je bio svojeglav, imao svoj stav, i to je bilo za poštovanje, kako god okrenete.

O izborima

- Ja sam verovao da možemo da pobedimo. Zaista sam verovao u to. Verovao sam u racionalnost, u ozbiljnost i odgovornost. Nažalost, posle izbora, mi smo ustanovili gde smo pravili tehničke greške, gde smo pravili neke druge, ali to ne bi bilo dovoljno za pobedu. Ja sam izgubio izbore. I nema ljudi kojima sam ja verovao ili nisam. Ja nisam čovek koji ne želi da čuje bilo koga, ili ne želi da sluša. Čujem i slušam sve. Nisam siguran da mene žele da čuju i slušaju svi - odgovorio je.

Foto: Pink

O stranci

- Ali je za mene mnogo važnije da mi uredimo našu stranku sad, da je podmladimo, da tu dođe veliki broj novih lica, ljudi koji imaju svoju i nacionalnu ideju, ideologiju, ali ljudi koji su racionalni, koji razumeju i šta je Evropa, koji razumeju i šta su drugi naši interesi, i da imaju dovoljno hrabrosti da se bore za građane Srbije. Znate, večeras je ljudima u Srbiji to "druga strana ne može da razume" veoma važno, za bar, ne 1.750.000, već za 2.000.000 ljudi veoma važno to što sam se pojavio. Zato što oni mogu sebe da pronađu negde, i da vide da neko ko ih predstavlja sme da govori otvoreno, javno, da se nikome ne dodvorava, da ne izbegava političke sukobe, i da je tu, i da je spreman sebe da žrtvuje da ne bi žrtvovao narod i građane. Da je spreman on da strada, da ne bi stradali drugi. Tako da, a što se promena tiče, one— takvi su ciklusi, da će oni sve ići brže - naveo je i dodao:

- U svakom smislu i u svakom slučaju, ali da će ići "veoma brzo" i tako dalje, to je apsolutno nemoguće i nije za očekivati. Mi moramo sebe da promenimo da bismo mogli da budemo dovoljno kredibilna alternativa, jer uz sve ovo što bih ja mogao da vam kažem da su se čudne stvari dešavale i sa društvenim mrežama i sa hiljadu drugih stvari gde rade razne zapadne agencije, dakle, gde jedan saobraćaj zaustave, stave ga u senku ili usporе, a drugi pojačaju na n-ti stepen, i hiljadu tih stvari mogu da se žalim. Ono što sam ja osetio kod ljudi, to je da su ljudi verovali da mi jesmo bahati, da jesmo arogantni, da ima mnogo ljudi koji su zloupotrebljavali vlast, i protiv toga moramo da se izborimo, i moramo da dovedemo one ljude za koje će ljudi da budu sigurni da će da rade drugačije. Dakle, moramo da pođemo od sebe, do svoje krivice, do svojih grešaka, da to rešavamo, a kada to rešimo, da idemo otvorena srca i hrabro u borbu za poverenje građana. Ta borba neće biti laka; u ovim uslovima je ona nemoguća. Ja ovo što večeras radim, ne radim zbog političke borbe. Ja ovo radim zbog budućnosti, da ostane zabeleženo i šta sam rekao, i da budem sasvim iskren, da delu ljudi u Srbiji je nešto lakše u ovakvim uslovima voditi političku borbu.

Foto: Pink

O uništavanju dokaza

- Dakle, oni su prijavili na 289 mesta, koliko sam ja dobio od nadležnih državnih organa informaciju, 289 mesta su prijavili seckanje papira. Znate li na koliko mesta su pronašli to seckanje i uništavanje dokumentacije? Probajte da pogodite. Nula. Sve što su govorili su lagali. Čak i za one papire, dali, to su kao kopije dokumenata, ali nisu originali, pričali su gluposti. Pričali su gluposti. Jedino što je tužilaštvo, neko u Beogradu, ima redovno izbacivanje papira, da li da provere, uobičajeno, ništa više od toga. Ovo što su išli po opštinama, mesnim zajednicama, javnim preduzećima, ljudi, je l' vi razumete da je sve u elektronskoj formi? Ovo nije 19. vek— Zapravo, ne može da se uništi trag. Ovo nije 19. vek, pričaju gluposti.

Na pitanje o zahtevu da kao bude bivši predsednik bude saslušan, rekao je:

- Za šta ćete da me saslušate? Evo, kažite mi: za šta? Nikad se nisam bavio kriminalom, i nikad nisam ukrao pare bilo čije. Nikada. Niti ih imam. Niti imam račun u inostranstvu, niti imam bilo šta bilo gde, na bilo koji način. Niti me to zanima. Propusti u politici su jedno, a kriminal je nešto drugo. Kriminalaca i lopova se gnušam. A posebno se gnušam onih koji mi pričaju o kriminalu i korupciji, a najgori su korumpirani tipovi, još iz DOS-ovske vlasti, pa će oni danas da mi drže predavanja o svemu tome. Što se toga tiče, to ni nema. Oni su mene optuživali za Sarajevo Safari, nisam za Jovanjicu razumeo ni tačno za šta su me optuživali, pa su na kraju rekli da su lagali - rekao je:

- Za zvučne topove su me optuživali, naravno, lagali su, jer zvučnog topa nije bilo. Dakle, i to, kao što vidite, ja vam to kao papagaj ponavljam, samo da biste razumeli razmere laži, i to ih izluđuje. To vam je tako u politici, to ljudi moraju da nauče. E, otišli i traže od Stefanovića tamo, kaže: "Dajte nam predmet, zvučni top." Pa šta da ti da predmet, zvučni top? On okače na sajt. Šta ima da ti daje ceo predmet i okačeno svih 70 strana, okačeno na sajt, šta ima novo da ti daje? Ali šta ih briga, to vam je sve predstava. To vam je sve predstava. I ja sam razmišljao i o ovim trenucima, i zato sam, primetili ste, i u izbornoj kampanji bio spreman da o tome govorim. Ali nevezano za to, ja sam spreman na to. I, kao što je Janša izašao iz zatvora pa ih pobedio, ja ću iz zatvora da ih pobedim. I iz zatvora ću da ih pobedim, čak i ako ja lično ne pobedim, oni će biti poraženi. Dakle, jer u nekom trenutku pitanje je kakve ću ja mere da preduzmem, gde oni ne mogu da me spreče. Tako da, tako da, kao što vidite, potpuno sam miran. Nikada nisu rekli da sam se negde kriminalom bavio, osim što su lupetali. Kaže: "Šta je pričao neko na Skaju o meni?" Pričao o meni šta hoće, ja nisam pričao. Ja nikada nisam imao taj Skaj.

O padu nadstrešnice i pomilovanjima

Na pitanje da ga dovode u vezu sa padom nadstrešnice, rekao je:

- A kriv sam i za pad nadstrešnice. Nisam bio 2 godine, pa sam sad kriv i za pad nadstrešnice, da - odgovorio je.

- Postoje pomilovanja onih 47 ili 49, ne znam koliko tačno. Znao sam tad, sad ne mogu da se setim, ali sve ono što su vam govorili da su, ne znam, ovi sa nadstrešnice, odavde, odande... Javnost zna dva ili tri imena, za mene najpoznatije Mila Pajić. Za sve ostale, ljudi ne znaju uopšte. Nemam ja šta da krijem ili ne krijem, to je zakonsko ovlašćenje, kao predsednika Republike bilo. Samo ja imam to pravo da uradim.

O planiranom odlasku Studentske liste u Rusiju

- Zanimljivo je da li će im to dozvoliti ili ne, pošto ako odu kod Putina da razgovaraju. Putin će uvek želeti da razgovara sa predstavnicima Srbije. Nego da li će im to iz Brisela i Berlina dozvoliti. To je veliko pitanje. Zato ne žurite s takvim izjavama. Sačekajte malo da vidite. Lepo je to da neko čuje, pa se onda neki pozivaju. Znate, u ovoj kampanji su ljudi učitavali višak smisla svakoj njihovoj reči, a ono što je bilo posebno opasno, to je da su tumačili svaku njihovu reč na način na koji su oni želeli. Tek kada bi neko od njih rekao da je Evropa njihov put, oni koji su za Evropu bi rekli: "E, vidiš, to je naša politika." Oni drugi koji bi rekli: "Ne, ne, mi nećemo da uvodimo sankcije Rusiji", oni bi bili srećni i rekli bi: "Ne, ne, ovo je naša politika." I jedni i drugi su sebe lagali. I jedni i drugi su sebe lagali, i znali su da se lažu, da sebe lažu.

Foto: Pink

O Ekspu

- Brinem za Ekspo. Ali kad vi ulazite i hoćete svaki papir da proveravate, da svakoga maltretirate, oko svake dozvole, lokacijske, građevinske, i u sve da se mešate, onda moram da vam kažem da je to toliko glupo da nećete ništa da gradite više. Da nećete ništa da radite. Da ćete da zaustavite rast, da ćete da usporite rast, značajno. Nemojte to da radite - rekao je i dodao:

- Drugo, mi ćemo u parlamentu imati prilike da govorimo snažnije, više. I imamo jednu prednost: mi imamo 100 poslanika, nešto više, ne znam tačno koliko, valjda zavisi od večerašnjih rezultata, nije ni važno u krajnjoj liniji. Ali imamo više od 84, dakle 100 i nešto, 103, 104, ako se ne varam. Dakle, sa 84 mi u stvari upravljamo vanrednim zasedanjem. I imamo kvorum za rad.

O odnosima sa regionom

- Pa, moraće da uspostave pristojne odnose. Sa rukovodstvom Republike Srpske. Nikada tu neće biti previše poverenja, ali to ne mora ni da postoji. Dovoljno je da imaju pristojne, normalne i dobre odnose, i uvek ću ih podržati u tome. I kao opozicija, nikada neću da govorim za nešto što je dobro ili loše što su oni radili. Mogu da prećutim nešto, ali nikada neću reći da je loše ukoliko je dobro, jer sam siguran da će biti i dobrih stvari, a ne samo loših. Mene naravno najviše zanimaju ovi ekonomski problemi sa kojima ćemo da se suočavamo, a koji njih očigledno ne zanimaju. Nadam se da će razumeti poziciju našeg naroda na Kosovu i Metohiji, pa da to vidimo sve - rekao je.