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Lider opozicije Aleksandar Vučić rekao je večeras da pojedini kojima je mnogo pomogao sada skidaju njegove slike.

- Zato što ćete to tek da vidite kada dubinski krenu promene, to video sam da sklanjaju moje slike, išli neka Ćatić, Katarina Tomašević, svi oni koji su me molili da dobiju posao u nekim ministarstvima i tako dalje, ali sada bi se dokazali i pokazali blokaderima. To je bilo najvažnije. Šta ćete, mnogima kojima sam pomogao toliko mnogo da je to neverovatno, su najglasniji i najsrećniji, nadaju se. Oni će vam reći: ne, ne, ne nadamo se tome, ali se nadaju i patnji moje dece, nadaju se svemu što loše može da donese. Neki koje sam hranio, i bukvalno neki koji su mi čuvali decu - rekao je on.

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Katarina Tomašević Foto: Darimir Banda/MINISTARSTVO ODBRANE RS

Vučić je naveo da sa tim morate da živite.

- Ali zato ima mnogo divnih ljudi širom Srbije kojima nisam ništa učinio nikada, a koji su plakali te večeri, i koji i dalje su u šoku, i koji žele da se bore, bez obzira na cenu koju moraju da plate, a da ništa nisu dobili ni od mene, ni od vlasti, ni od bilo koga. E, to su ljudi na koje računamo u budućnosti - naveo je on.

Katarina Tomašević je inače pomoćnica ministra informisanja i telekomunikacija.

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