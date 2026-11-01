- Zato što ćete to tek da vidite kada dubinski krenu promene, to video sam da sklanjaju moje slike, išli neka Ćatić, Katarina Tomašević, svi oni koji su me molili da dobiju posao u nekim ministarstvima i tako dalje, ali sada bi se dokazali i pokazali blokaderima. To je bilo najvažnije. Šta ćete, mnogima kojima sam pomogao toliko mnogo da je to neverovatno, su najglasniji i najsrećniji, nadaju se. Oni će vam reći: ne, ne, ne nadamo se tome, ali se nadaju i patnji moje dece, nadaju se svemu što loše može da donese. Neki koje sam hranio, i bukvalno neki koji su mi čuvali decu - rekao je on.