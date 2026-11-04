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U iščekivanju konstituisanja novog saziva parlamenta i formiranja Vlade Srbije posle promene vlasti, iz tabora pobednika čuju se tek segmenti onoga što će da bude politika predstavnika Studentske liste.

Sudeći po izjavama prvog na Studentskoj listi Ilije Srdanovića, jedan od otklona koji nameravaju da naprave u odnosu na prethodnu vlast je način odlučivanja o najvažnijim državnim i nacionalnim pitanjima. Najave predstavnika Studentske liste da bi o nekim od najvažnijih državnih i spoljnopolitičkih pitanja, poput eventualnog uvođenja sankcija Rusiji ili pristupanja Srbije EU, trebalo da se odlučuje na referendumu otvorile su pitanje načina na koji bi nova politička snaga upravljala državom i donosila strateške odluke.

Perišić: Zrelost pokreta

Sagovornici Kurira imaju podeljena mišljenja o takvom pristupu, pa jedni u tome vide nastavak ideje neposredne demokratije i veće uključivanje građana u odlučivanje, a drugi ukazuju na to da prebacivanje odgovornosti na birače ne može biti zamena za jasno definisanu politiku i stav onih koji traže mandat da vode zemlju.

Osim pitanja koliko je referendum opravdan kao demokratski mehanizam i da li je primenjiv za sve krupne političke odluke, postoji i dilema gde su granice odgovornosti buduće vlasti, odnosno da li će građanima ponuditi konkretne političke predloge, argumente i stavove ili će o najvažnijim državnim pitanjima konačnu reč prepuštati neposrednom izjašnjavanju.

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže za Kurir da inicijativa Studentske liste koja teži referendumskom izjašnjavanju građana o ključnim pitanjima predstavlja kontinuitet u zagovaranju neposredne demokratije, započetog tokom njihovog protestnog delovanja.

Nikola Perišić, istraživač-saradnik Centra za društvena istraživanja Foto: Kurir Televizija

- Tim postupkom Studentska lista prelazi sa protestnog zagovaranja na institucionalne inicijative, čime pokazuju zrelost pokreta koji ne želi samo da kritikuje anomalije sistema, već nudi konkretna alternativna rešenja za upravljanje društvenom krizom. Ipak, uspešnost ovog modela participativne demokratije zavisi i od motivacije građana da učestvuju u takvom procesu donošenja odluka. Visoka izlaznost na nedavno održanim izborima ostavlja utisak da se kod građana vraća interesovanje za političke procese. Uz to, neophodan uslov je i informisanje zasnovano na činjenicama u okviru kojeg će biti jasno predočeno šta su pozitivni, a šta negativni efekti određene odluke. Na taj način se pokazuje da moć zaista pripada građanima, što je temelj svakog demokratskog društva. Čitav ovaj proces na kraju vodi ka preko potrebnom povratku poverenja u rad institucija - objašnjava Perišić.

Barac: Pred građane sa predlogom i argumentima

S druge strane, politički analitičar Srđan Barac ima ozbiljne rezerve prema ovom konceptu, pre svega u smislu preuzimanja odgovornosti.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

- Poverenje 2,3 miliona građana nosi veliku odgovornost i obavezu da se predstavi jasna i konkretna državna politika. Ti ljudi zaslužuju da znaju kakav odnos prema Rusiji zastupate, da li ste za uvođenje sankcija i kako nameravate da vodite Srbiju ka EU. Politička odgovornost podrazumeva da zauzmete stav, objasnite zašto je dobar za Srbiju i preuzmete odgovornost za njegove posledice. Referendum je legitiman demokratski instrument, ali njegova vrednost zavisi i od toga da li građanima nudite jasno pitanje, potpune informacije i sopstveni politički stav. Onaj ko je tražio poverenje da vodi državu dužan je da kaže šta predlaže. Ako na svako teško pitanje odgovarate da će odlučiti građani, ostaje pitanje za koju ste politiku tražili njihovu podršku. Suština odgovornog vođenja države jeste da pred građane izađete sa predlogom i argumentima, a zatim svojim imenom stanete iza njih - naglašava Barac za Kurir.

Ivan Miletić: Ulazimo u oblik neposredne demokratije

Politički analitičar Ivan Miletić kaže za Kurir da u izjavi Ilije Srdanovića vidi kontinuitet onoga na čemu je pokret oko Studentske liste insistirao od početka, a to je ideja neposredne demokratije, pojava zborova.

Ivan Miletić Foto: Kurir Televizija

- To vrlo jasno pokazuju da se Studentska lista zalaže za nešto što je bilo u dubokoj tradiciji srpskog naroda sve do 6. aprila 1941. godine, a to je da se odluke donose u širem forumu, široj društvenoj zajednici, na lokalu, a u ovom slučaju, po pitanju vrlo bitnih nacionalnih pitanja, naravno da je za očekivati da će referendum biti nešto na čemu narod Srbije treba da odluči kad su u pitanju stvari vezane za EU, uvođenje sankcija Rusiji ili slične stvari - kaže Miletić i dodaje da "treba izaći iz onoga gde smo bilo do sada"