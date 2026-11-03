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Od 250 kandidata na Studentskoj listi Jovo Bakić se javno u više navrata preporučio za određenu funkciju - za novog ministra unutrašnjih poslova. Bakić je najavio reformu MUP-a, a analitičari ocenjuju da je taj "manir samopreporuke sumnjiv".

S obzirom na to da su se završili ponovljeni vanredni parlamentarni izbori na 53 biračka mesta, RIK ima 96 sati da objavi konačne rezultate izbora, nakon čega počinje da teče rok od 30 dana za konstituisanje Skupštine Srbije. Kada se konstituiše parlament, Vlada mora da se formira u roku od 90 dana. Ne treba zaboraviti ni da se predsednički izbori moraju održati najkasnije 27. decembra.

To znači da Studentska lista mora da razmišlja i o fomiranju Vlade Srbije i o predsedničkom kandidatu. Ilija Srdanović, prvi na Studentskoj listi, izjavio je da je "još rano spekulisati ime novog premijera i imena novih ministara".

Fajnenšel tajms je u svojoj reportaži o Studentskoj listi napisao da se imena ministara i premijera biraju upravo ovih dana. I dok se kao kandidat za predsednika u javnosti i među pristalicama Studentske liste svojim nastupima i izjavama spontano nametnuo akademik Radomir Saičić dotle Bakić pokušava otvoreno i direktno da se preporuči za novog ministra policije.

Bakić: "Voleo bih da to radim"

Jovo Bakić je samo dva dana nakon izbora poručio da bi prihvatio da bude na čelu MUP-a "ako mandatar bude smatrao da to može da radi"

- Ako se zna ko su profesionalni policajci, a ko kriminalci u MUP-u, onda to i neće biti tako teško, a mi već znamo ko su neki profesionalni policajci, a isto tako znamo i za neke kriminalce. To ćemo detaljno uraditi i već radimo na tome. S druge strane, pozvaćemo i neke penzionisane policijske stručnjake koji su se dokazali u svom području kao profesionalni policajci i sprovešćemo reformu MUP-a. Ako se ja budem pitao, to će biti prioritet nad prioritetima, rekao je Bakić za Hrvatsku radio-televiziju.

Dva dana kasnije ponovio je daželi da bude ministar unutrašnjih poslova.

- Ja imam veliku želju da to radim, ali da li ću to raditi, zavisi od mnogih činilaca. Ja samo kažem da bih voleo to da radim, da sam se spremao za taj posao i da znam i šta bih i kako radio - rekao je Jovo Bakić i dodao da je prioritet da se Ministarstvo unutrašnjih poslova "pročisti".

Foto: Printskrin

Ukoliko bi postao ministar unutrašnjih poslova, prvo bi "sproveo reformu Ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući proveru imovinskog stanja zaposlenih i poređenje njihove imovine sa prihodima, kao i korišćenje nalaza unutrašnje kontrole", naveo je Bakić.

Takođe je poručio da će mu prioritet biti i da "utvrdi šta se šta se zbivalo između režima Aleksandra Vučića i onog nekadašnjeg u Crnoj Gori".

Trikoš: "Taj manir samopreporuke je sumnjiv"

Đorđe Trikoš, stručnjak za strateške komunikacije, reagovao je na X mreži na Bakićeve reči.

- Brine me što se Jovo Bakić sam preporučuje za ministra policije, bez da ga je novinar pitao išta o tome. Nemam nužno problem sa Bakićem kao ministrom MUP, ali mi je taj manir samopreporuke fishy (sumnjiv prim. aut.) - napisao je Trikoš na X mreži na kojoj sve vreme podržava Studentsku listu.

Kako je rekao, odluku da Bakić bude na čelu MUP-a "stavio bi, ipak, na plenum da bude jednoglasna".

- 140 ljudi na Studentskoj listi treba da osveste da su oni nosioci narodnog suvereniteta i da imaju moć. Prilikom izbora ministra policije ne sme biti greške. Umesto da tu odluku donesu neki "krugovi", treba da je donesu narodni tribuni. Plenumska odluka u ovom slučaju može da bude insurance (garancija prim. aut.), ocenio je Trikoš.

Dodao je da Bakiću ne treba dati MUP dok se ne izjasni o tome da li je za to da se "otvore sve arhive Uprave državne bezbednosti / Bezbednosne informativne agencije".

Vučić: "Ne verujem da će iko ozbiljan takvog da postavi za ministra unutrašnjih poslova"

Bakićeve ambicije u vezi sa MUP-om prokomentarisao je i lider opozicije Aleksandar Vučić.

- Vidite, danas je ovaj Jovo Bakić, koji se samokandidovao za ministra, ne verujem da će iko ozbiljan takvog da postavi za ministra unutrašnjih poslova, naravno pogazio nešto što su oni obećavali, kao što su pogazili već ova tri dana sva svoja obećanja. Govorili su: "Hoćemo povratak institucija, hoćemo povratak države, hoćemo veru u institucije". Oni nisu sačuvali nijednu instituciju, već su krenuli da ruše svaku vaninstitucionalno.

A onda Jovo Bakić kaže: "Vučića moramo da uhapsimo, znate, možda tu ima pa će da bude nešto i tako dalje." Ali da ti kažem, kretenu jedan. Bolje je biti u zatvoru nego sedeti pored tebe. I samo da to imate u vidu. A ovo sam rekao samo da biste vi obični ljudi dobro razumeli koliko sam spreman na žrtvu i koliko mi je važno da vi razumete da oni nemaju ništa - rekao je Vučić prošle sedmice.