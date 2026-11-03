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Nakon što su Viši sud u Beogradu i Viši sud u Novom Sadu objavili spiskove osoba koje je pomilovao bivši predsednik Republike Aleksandar Vučić, reagovala je Studentska lista. Ističu da je institut pomilovanja obesmišljen.

Neprihvatljiva je odluka bivšeg predsednika Republike da pomiluje vozača optuženog za pokušaj teškog ubistva u slučaju gaženja naše koleginice Sonje u januaru prošle godine, objavljeno je na sajtu "Studenti pobeđuju".

Takva odluka, ističu, predstavlja obesmišljavanje instituta pomilovanja i još jedan opasan presedan u njegovoj upotrebi.

"Pomilovanje je izuzetan pravni institut, koji mora da se primenjuje u retkim i opravdanim situacijama, a ne da služi kao sredstvo političke osvete i ličnih obračuna. Ovakvim postupanjem urušavaju se poverenje u institucije i sami temelji pravnog poretka", piše u saopštenju.

Kako ističu, zadatak buduće vlasti biće da obezbedi transparentno i odgovorno vršenje ustavnog ovlašćenja za davanje pomilovanja, uz jasne kriterijume i mehanizme odgovornosti koji će sprečiti njegovu političku zloupotrebu.

Poručuju: "Ne ponovilo se".

Pre nego što je podneo ostavku na mesto predsednika Republike, krajem septembra, Aleksandar Vučić je doneo odluku o aboliciji i pomilovanju 49 osoba. Osim što je napomenuo da su među njima mladi aktivisti iz Novog Sada, ali i oni koji su učestvovali u incidentima protiv studenata u blokadi, javnost do juče nije znala koga je sve tadašnji predsednik pomilovao.

Viši sud u Novom Sadu i Viši sud u Beogradu juče su objavili spiskove od ukupno 23 pomilovane osobe, među kojima su i oni koji su tukli i automobilima gazili studente u protekle dve godine.