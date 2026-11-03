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Kompanija Energogroup iz Beograda saopštila je da je sa Alta bankom imala jednokratnu poslovnu saradnju, koja se odnosila isključivo na promet sopstvenih sredstava, bez realizacije kreditnog posla ili korišćenja drugih bankarskih proizvoda.

Kako se navodi u saopštenju, Energogroup je klijent Alta banke od 24. jula 2024. godine, a jedina poslovna saradnja ostvarena je u periodu od 16. do 27. marta 2026. godine, iako je banka od 2020. godine bila zainteresovana za međusobnu saradnju.

Iz kompanije ističu da posluju već 25 godina na domaćem i inostranom tržištu, u skladu sa zakonima i važećim pravnim propisima, te da saopštenje izdaju radi očuvanja integriteta kompanije i zaposlenih.