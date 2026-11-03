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Lider opozicije, Aleksandar Vučić, oglasio se na Instagramu putem video poruke.

- Poštovani građani, u Srbiji bukvalno caruje teror i za ljude koji ne znaju, u toku je jedna od najodvratnijih akcija koja se ikada događala u Srbiji od 1945. naovamo. Naime, Vračarski kriminalni klan, to je neki od ovih crnogorskih kriminalnih klanova, njegova grana, šalje pretnje svim „uspešnim“ ljudima po Srbiji, uglavnom poslovnim ljudima koji imaju novac. I te poruke idu ovako: „Dobro veče, gospodine, ja je ovde imam“, ime i prezime ću zadržati, „molim vas javite se nama, drugovi sa Vračara, da popričamo normalno, a i možemo da ne pričamo uopšte, nego da ratujemo“. A ta poruka ima i nastavak: „Kada čovek kaže: 'Ali ja ne znam ko ste vi', a oni saopštavaju: 'Slušaj, P. ćacijevska, spremićeš milion evra ili ćeš biti zaklan.'“

- Dakle, evo, kao što vidite: 'Ili ćeš biti zaklan.' I to je poruka koja kruži po celoj Srbiji na takav način - kaže Vučić.

- Upadaju u firme od Niša, Aranđelovca, Beograda, Novog Sada, Subotice, na svakom mestu. Upadaju u beogradske restorane, reketiraju ljude i sve pod okriljem i zaštitom Studentske liste. Dođu i kažu: „Mi smo pobednici, mi smo Studentska lista.“

- A ovi drugi koji bi da kažu: „Ne, to nismo mi, to su neki kriminalci“, upadaju u Direkciju policije, u Ministarstvo unutrašnjih poslova, traže protivzakonite stvari, ali istovremeno zahtevaju da policajci čuvaju kontejner iako još nijedan iseckan dokument nisu pronašli. Dakle, da ponovim: čitavu policiju gubimo na čuvanje kontejnera za tobožnje seckanje dokumenata, a nijedan iseckan dokument nisu pronašli do sada, ali zato kriminalci vedre i oblače i uništavaju Srbiju - zaključio je Vučić u video-obraćanju.

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