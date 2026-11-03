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Advokat Pavle Dimitrijević iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) ocenio je da će, ukoliko se utvrdi da je došlo do kupovine glasova za listu "Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje" na biračkim mestima u Aleksincu, ta lista svakako imati poslanika u parlamentu i neće doći do ponovnog glasanja.

- Pošto će "politička pravda" izostati, važno je da se tužilaštvo ozbiljno posveti istrazi ovog slučaja i utvrđivanju eventualne odgovornosti - rekao je Dimitrijević za Novu.

advokat Pavle Dimitrijević, CRTA Foto: TV Nova Printscreen

On je dodao da je pozitivno to što je Osnovno javno tužilaštvo u tom gradu formiralo predmet jer "to i jeste posao tužilaštva - da ispita da li je bilo kupovine i ko je u njoj učestvovao". Kako tvrdi, posmatrači CRTE u Aleksincu su od članova biračkih odbora i birača čuli da postoje navodi o mogućim slučajevima kupovine glasova.

- Takođe, naši dugoročni posmatrači nisu zabeležili da je ta lista imala bilo kakve aktivnosti u kampanji u Aleksincu - izjavio je Dimitrijević.

Podsećamo, Edin Numanović, potpredsednik Zukorlićevog SPP-a juče je rekao da je ta stranka u Aleksincu dobila glasove "kombinacijom više faktora".

- Prvo, svi naši odbori širom Srbije, na čelu s odborom u Nišu, četiri dana su agitovali u Aleksincu, jer se upravo tamo ponavljalo najviše biračkih mesta. Takođe, značajan broj glasova obezbedili su naši pazarski privrednici preko svojih poslovnih saradnika. I na kraju, podržalo nas je više lista koje nisu prešle cenzus na ovim ponovljenim izborima - naveo je Numanović.