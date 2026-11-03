Slušaj vest

Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je da Studentska lista ima većinu u Skupštini Srbije, ali odbijaju da preuzmu odgovornost i koriste ovaj period da vrše "revolucionarni teror", dodajući da se Zagreb pita za sve i da je tu "šalter sala".

- Uz prevarne radnje obojene revolucije su uspeli da upakuju da su oslobodili Srbiju. Jedna evropska sila odredila je Hrvatsku za šefa na Zapadnom Balkanu i to je njihov najbliži partner koji kontroliše Crnu Goru, Srbiju...Zagreb se pita, tu je 'šalter' sala. Eto to smo dočekali. Možda bismo mogli da čestitamo Zagrebu na izbornim rezultatima, oni su svoju političku agendu sproveli. Oni ne kriju da sprovode tu svoju politiku. Hrvatska je dobila alate da kontroliše ovaj deo Evrope. Pogledajte šta rade Crnoj Gori, ta poniženja. Hrvatska zna šta radi, vode svoju ozbiljnu politiku - rekao je Vučević za TV Informer.

Istakao je da ne može da se preda naša država drugoj državi i da se ljudi raduju tome.

- Ne možete da zamerate Vučiću politiku na Kosovu tako što ćete predati Srbiju Hrvatskoj. Neće vam biti bolja politika prema Kosovu. Duboko seme podele su hteli da urade za Srbe s obe strane reke Drine. Stalno hoće da nas podele - naveo je Vučević i dodao da je upad u Informer izazvao gađenje i mučninu kod većinske Srbije i upitao kakva je to obnova demokratije u Srbiji.

- Nema revanšizma, jer prema njima to nikada nije bilo rađeno. Zar im nije antisrpska politika? Zar im nije antisrpska politika da SPC promeni kalendar i ko je dostojan od vladika? Zar nije antisrpska politika da degradiraju ne lak položaj Srba u Crnoj Gori? Onda vidite tobože srpske patriote kako se grle sa tim istim Jovom Bakićem. Podigli su mržnju prema Vučiću, SNS, zaslepeli ljude da nije važno iz kog razloga ga ne volite, sve je uklopljivo. A šta će posle biti to ne znamo. A sad smo videli. Dinko Gruhonjić priča na čistom purgerskom narečju. On nije dostojan da razgovara na srpskom - naveo je Vučević.

Prema njegovim rečima, predstavnici Studentke liste sada moraju da pronađu nekoga ko će biti umirujući za patriotsku Srbiju, jer su se sad, kako je naveo, uzburkale strasti.

- Akademik Saičić bi trebalo da bude 'faktor stabilnosti'... Tako su nas slagali za Koštunicu. Ja sam tada bio u radikalima, ali ovi iz DOS-a su bili gospoda za ove. Tako nas je Koštunica prevario, sve isporučio u Hag. Ja prepoznajem da se ponavlja priča o Koštunici, jer su se tada uplašili Đinđića, Čanka. A na kraju se sve desilo katastrofalno za Srbiju - rekao je Vučević.

Dodao je da je sve počelo iz Vojvodine i da je odatle pokrenuta obojena revolucija.