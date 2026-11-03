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Kako Kurir saznaje, Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije uskoro će biti uhapšena zbog sumnje da nije sprečila izvlačenje novca iz Alta banke. Istragu, kako saznajemo, vodi Tužilaštvo za organizovani kriminal.

- U nastavku akcije suzbijanja krivičnih dela protiv visoke korupcije, uskoro će policijski službenici po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal lisice na ruke da stave Jorgovanki Tabaković i to zbog sumnje da nije sprečila odliv novca iz Alta banke. Prikupljanje dokaza je u samoj završnici - otkriva izvor Kurira.

Podsetimo, po nalogu istog tužilaštva, policija je juče uhapsila odgovorno lice "Alta banke" Davora Macuru, zatim direktora Odeljenja trezora iste banke, kao i saradnika za trezorsko poslovanje. Kako se sumja, Macura neovlašćeno iz trezora banke izneo 45.556.596.250 dinara, za koji iznos je oštetio "Alta banku" a.d. Beograd.

Foto: ATAIMAGES

Kako je Kurir pisao, tužilaštvo je istragu pokrenulo posle saznanja o odlivima sredstava sa računa ove banke ka inostranstvu i odmah Narodnoj banci Srbije uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja i podataka, o svim izvršenim transakcijama prema inostranstvu u periodu od 27. septembra.

Uhapšeni Macura Foto: Alta banka

- Po ovom zahtevu Narodna banka Srbije je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal 30. oktobra dostavila podatke kojima raspolaže u kvartalnim izveštajima, do 20. septembra 2026. godine, dok će izveštaj za traženi period, kako su naveli iz Narodne banke Srbije, biti moguće dostaviti posle 4. novembr. Takođe, 29. oktobra 2026. godine, Narodnoj banci Srbije je upućen novi zahtev za prikupljanje podataka koji se odnosio na konverziju i odlive novčanih sredstava sa računa "Alta banke“ a. D. Beograd, prema inostranstvu - saopšteno je pre nekoliko dana iz JTOK.

Dodaju i da je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je 30. oktobra 2026. godine Ministarstvu unutrašnjih poslova, Službi za borbu protiv organizovanog kriminala dostavio zahtev za proveru poslovanja "Alta banke“ a.d. Beograd tako i odgovornih lica u Narodnoj banci Srbije, vezano za eventualne odlive sa računa "Alta banke“ a.d. Beograd i transfere novčanih sredstava u inostranstvo.