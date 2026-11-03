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Društvene mreže u Srbiji usijale su se zbog Dragana Milanovića, sina bivše ministarke Zorane Mihajlović, koji na svojim profilima komentariše i ocenjuje luksuzne marke.

Dragan Milanović sebe na Instagramu opisuje kao "poznavaoca prefinjenog načina života, noćnog života u Mejferu i privatnih aviona". Na njegovom Instagram profilu mogu se videti kadrovi iz ekskluzivnih klubova, restorana i privatnih letelica, što je privuklo pažnju korisnika društvenih mreža.

Posebnu pažnju privukao je snimak u kojrm bira između dve luksuzne marke i ocenjuje njihov kvalitet.

Mnogi korisnici društvenih mreža su reagovali na to kao na provokaciju, komentarišući njegove videe kao "bahaćenje finansirano sumnjivim novcem", aludirajući na posao u Vladi koji je obavljala njegova majka, bivša ministarka. Da je reč o netačnim informacija, objasnila je njegova majka, Zorana Mihajlović koja se oglasila ovim povodom.

"Milion puta je demantovano"

Povodom ovih komentara oglasila se i Zorana Mihajlović, koja je stala u odbranu sina.

- Moja porodica i ja, moj partner i sin, imamo jedan jedini stan, jednu nekretninu u kojoj živimo, od 2002. godine. Moj sin nema nikakve stanove, kuće, vile, klubove. Ništa. Radi u klubu, bukira stolove i bavi se sa društvom rejtovanjem. Milion puta je demantovano - napisala je juče Zorana Mihajlović na Instagramu.

Ona se i danas ponovo oglasila i istakla da je njen sin završio fakultet u Velikoj Britaniji, te da radi u jednom od najboljih klubova i da mu je ovo u opisu posla, kao i da je većina snimaka nastala upravo na njegovom radnom mestu.