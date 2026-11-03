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Studenti u blokadi Aranđelovca pozvali su policiju i tužilaštvo da ispitaju navode nosioca liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandra Vučića o reketiranju privrednika u Aranđelovcu.

- Nakon što je Aleksandar Vučić, gostujući 1. novembra u emisiji ’Hit tvit’ na televiziji Pink, izneo ozbiljne optužbe o delovanju kriminalnih grupa u Aranđelovcu, pozivamo nadležne institucije da hitno reaguju i ispitaju sve okolnosti koje je tom prilikom izneo. Vučić je pred milionskim auditorijumom izjavio da kriminalne grupe reketiraju privrednike u Aranđelovcu i pokušavaju da preuzmu vlasništvo nad njihovim kompanijama - navedeno je u objavi na Instagram profilu samoorganizovane grupe studenata iz tog grada.

Dodaju da je Vučić posebno istakao slučaj jedne kompanije u Aranđelovcu, u koju su, prema njegovim rečima, upala određena lica i zahtevala da im vlasnici prepišu 50 odsto vlasništva.

U objavi se ističe da ovakve tvrdnje nisu ni bezazlene ni beznačajne i da je, ukoliko su istinite, reč o izuzetno ozbiljnim krivičnim delima i direktnom ugrožavanju bezbednosti građana i privrednika Aranđelovca. Dodaju da nikoga ne proglašavaju krivim i ne prejudiciraju ishod bilo kakvog postupka i da upravo zato traže da činjenice utvrde institucije nadležne za to.

Navode i da je „Aleksandar Vučić izjavio da o ovim događajima govori zbog budućnosti i da bi ostalo zabeleženo ono što je rekao” i ocenjuju da je sada na nadležnim institucijama da utvrde da li iza tih reči stoje konkretna saznanja i dokazi.