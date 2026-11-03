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Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je da je odluke predsednika Republike Srbije o pomilovanju 49 lica dostavilo nadležnim sudovima, postupajući u skladu sa zakonom i propisanim procedurama.

Ministarstvo pravde u saopštenju objavljenom na Instagramu naglašava da spisak pomilovanih lica nije moglo da objavi pre nego što je izvršeno njegovo zvanično dostavljanje nadležnim sudovima. Dalje se objašnjava da institucionalna odgovornost nalaže da pravosudni organi budu prethodno i zvanično obavešteni o odlukama koje se odnose na predmete iz njihove nadležnosti. Tek nakon što je dostavljanje dokumentacije nadležnim institucijama izvršeno, stekli su se da Ministarstvo pravde objavi spisak.

Redosled postupanja Ministarstva pravde bio je uslovljen potrebom da se najpre obezbedi uredno obaveštavanje pravosudnih organa i poštovanje zakona, naveli su iz Ministarstva i dodali da pravo pomilovanja predstavlja izričito ustavno ovlašćenje predsednika Republike Srbije, propisano članom 112. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije.

- Samo korišćenje ovog ustavnog ovlašćenja ne predstavlja mešanje u rad sudske vlasti niti, samo po sebi, zloupotrebu službenog položaja. Suprotno tumačenje dovelo bi u pitanje samu svrhu instituta pomilovanja, koji postoji upravo kao izuzetak od redovnog ostvarivanja krivičnopravnog postupka - naglašeno je u saopštenju.

U prilogu je objavljeno da su pomilovani: Dijana Hrkalović

Dragana Živadinović

Nebojša Đokić

Miodrag Selaković

Marko Pavlović

Radoš Kadijević

Slobodan Pećinar

Željko Milivojević

Gorski Matović

Igor Elez

Nemanja Narači

Ognjen Stanković

Stevica Kiš

Aleksandar Kocić

Lazar Dinić

Marija Vasić

Lado Jovović

Mladen Cvijetić

Srđan Đurić

Davor Stefanović

Mila Pajić

Branislav Đorđević

Doroteja Antić

Dejan Bagarić

Jovan Dražić

Anja Pitulić

Nikola Božić

Boban Džunić

Snežana Radivojević

Dragan Trajković

Miloš Arsić

Sanja Stojanović

Dušica Davidović

Miloš Petrović

Goran Milosavljević

Milorad Jerkan

Miodrag Stojanović

Slavoljub Živadinović

Ivan Mihajlović

Srđan Mitrović

Vladislava Ivković

Nenad Stanković

Aleksandar Tričković

Slobodan Đukić

Bratislav Todorović

Milosav Simović

Igor Novaković

Miloš Dugalić

Tomo Stojić