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Bivši ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pobegao je iz Srbije, nezvanično saznaje Republika.

Naime, kako je naveo portal "Republika", Stefanović je fotografisan na aerodromu u Španiji, gde je viđen sa koferima, na mestu predviđenom za preuzimanje putnika koji koriste usluge taksi-prevoza.

Njegov odlazak iz zemlje privukao je pažnju imajući u vidu politički kontekst i aktuelna dešavanja u vezi sa pojedinim bivšim državnim funkcionerima, kao i hapšenja koja su otvorila pitanja o odgovornosti ljudi koji su ranije obavljali najviše državne funkcije.

Stefanović je tokom političke karijere obavljao funkciju ministra unutrašnjih poslova, a kasnije i ministra odbrane.

Ko je Nebojša Stefanović

Prema pisanju navedenog portala, Nebojše Stefanovića već dugo nema u domaćoj javnosti. Povukao se iz politike nakon niza afera i ozbiljnih optužbi koje su se vezivale za njegovo ime. Slučaj "Krušik", navodi o prisluškivanju predsednika Srbije, kao i optužbe koje su iznosili Aleksandar Papić i bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović, obeležili su period njegovog političkog pada. Nakon ostavke na mesto ministra odbrane, Stefanović se povukao iz političkog života, a kako sada saznaje Republika, napustio je i Srbiju.

Ipak, iako ga odavno nema u političkom životu, njegovo ime nije nestalo iz javnosti. Naprotiv, godinama se pominje u kontekstu komunikacije pripadnika kriminalne grupe Darka Šarića preko kriptovane aplikacije Skaj, i to pod nadimkom Edo.