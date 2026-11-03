Portal Republika: Nebojša Stefanović pobegao iz Srbije?! Bivši ministar viđen na aerodromu sa koferima! (FOTO)
Bivši ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pobegao je iz Srbije, nezvanično saznaje Republika.
Naime, kako je naveo portal "Republika", Stefanović je fotografisan na aerodromu u Španiji, gde je viđen sa koferima, na mestu predviđenom za preuzimanje putnika koji koriste usluge taksi-prevoza.
Njegov odlazak iz zemlje privukao je pažnju imajući u vidu politički kontekst i aktuelna dešavanja u vezi sa pojedinim bivšim državnim funkcionerima, kao i hapšenja koja su otvorila pitanja o odgovornosti ljudi koji su ranije obavljali najviše državne funkcije.
Stefanović je tokom političke karijere obavljao funkciju ministra unutrašnjih poslova, a kasnije i ministra odbrane.
Ko je Nebojša Stefanović
Prema pisanju navedenog portala, Nebojše Stefanovića već dugo nema u domaćoj javnosti. Povukao se iz politike nakon niza afera i ozbiljnih optužbi koje su se vezivale za njegovo ime. Slučaj "Krušik", navodi o prisluškivanju predsednika Srbije, kao i optužbe koje su iznosili Aleksandar Papić i bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović, obeležili su period njegovog političkog pada. Nakon ostavke na mesto ministra odbrane, Stefanović se povukao iz političkog života, a kako sada saznaje Republika, napustio je i Srbiju.
Ipak, iako ga odavno nema u političkom životu, njegovo ime nije nestalo iz javnosti. Naprotiv, godinama se pominje u kontekstu komunikacije pripadnika kriminalne grupe Darka Šarića preko kriptovane aplikacije Skaj, i to pod nadimkom Edo.
Kurir.rs/Republika