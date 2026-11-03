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Medijski tim bivšeg Hašima Tačija, kog je Specijalni sud u Hagu osudio za ratne zločine, najavio je da će na Tačijevim nalozima na Fejsbuku i Iksu ponovo početi sa objavljivanjem sadržaja.

Kako je navedeno, biće objavljivan arhivski materijal iz njegovog političkog i institucionalnog delovanja, bez komentara o aktuelnim političkim dešavanjima, preneo je Albanijan post.

Prema saopštenju, na ovim profilima biće objavljivan arhivski materijal iz godina njegovog javnog angažmana, uključujući periode kada je obavljao funkcije premijera i predsednika tzv. Kosova, do završetka predsedničkog mandata 2020. godine. Očekuje se da će objave obuhvatiti fotografije, video-snimke, dokumenta i druge materijale iz zvaničnih aktivnosti, sa međunarodnih sastanaka, iz govora, izjava, poseta i institucionalnih inicijativa.

Medijski tim je saopštio da će sadržaj biti usmeren na dokumentovanje Tačijevog delovanja i da neće sadržati komentare niti stavove o aktuelnim političkim dešavanjima.