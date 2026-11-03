"Ja ću u subotu imati sastanak proširenog Glavnog odbora svoje stranke. Moja prva rečenica svim prisutnim će biti: "Ko nije spreman da se bori, neka sada lepo kaže, neka izađe, ne moramo da se ljubimo." To će biti moja prva rečenica. Zato što smo 2012. godine, kada smo se okupljali na barikadama i kada smo pokrenuli Zavetnike, mi rekli: "Uvek borba, nikada predaja." I to za nas nije bila parola, to je bilo tako. Da li su nas osporavali? Jesu. Da li nam zameraju što smo ušli u vlast, ja sam najponosnija zbog toga što sam mogla da dam doprinos da barem jedan zakon bude usvojen. Što nisam sedela skrštenih ruku i rekla: "Jao, kako vi to ne znate, kako bih ja to uradila, samo da mi date mogućnost." Ne. U vatru, u borbu, izvoli, pokaži šta znaš. Moramo sada da se držimo zajedno, svi kao jedan. Nemojte da se stidite onoga što jeste i onoga ko ste. Nemate vi razloga da se stidite. Treba da se stide oni koji nisu želeli da kažu da će uvesti sankcije Rusiji i celoj kampanji, pa sada pričaju o referendumu. Zamislite vi šta je Srbija dočekala: da nama treba ausvajs za buduće članove vlade, da daju u Zagrebu. Hrvatski novinari, hrvatski vlastodršci, hrvatska estrada na kraju krajeva. To je katastrofa. To je ono što se dešava i što ja zaista nazivam pokušajem kroatizacije Srbije. Ali to srpski narod neće dozvoliti. Čak ni oni koji su ih sada podržali na izborima, vrlo brzo će reći ne tom talasu i reći: "Gospodo, mi za ovo nismo glasali", rekla je Đurđević Stamenkovski.