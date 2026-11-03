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Sve je više spekulacija o tome ko bi mogao da preuzme najvažnije funkcije u budućoj Vladi Srbije. Dejan Šoškić i Ivanka Popović pominju se kao kandidati za premijera, Jovo Bakić bi mogao biti novi ministar policije, a Ilija Srdanović ministar zdravlja. Na spisku su i pojedinci povezani sa Proglasom.

Ko će zapravo odlučivati o sastavu nove Vlade i da li će Studentska lista uspeti da usaglasi različite interese unutar svog pokreta i imaju li ljudi čija se imena pominju dovoljno političkog i upravljačkog iskustva da preuzmu odgovornost za vođenje države, za emisiju "Usijanje" analizirali su Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma, Adam Šukalo, SNS, i Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku.

Kako je voditeljka istakla, u javnosti se već spekuliše o imenima koja bi mogla da se nađu na čelu pojedinih ministarstava u slučaju formiranja nove vlade. Među potencijalnim kandidatima pominju se profesori, bivši državni funkcioneri, sudije i javne ličnosti, a predložena su i imena za pojedine nove institucije koje bi se bavile odgovornošću visokih funkcionera i borbom protiv korupcije. Na pitanje kako gleda na ovakav spisak potencijalnih kandidata i koliko su takva kadrovska rešenja realna, Vuletić je odgovorio:

- Znam da je javnosti uvek najzanimljivije da se govori o ličnostima - ko će koga da zameni, ko je uhapšen, ko je ovo, a ko ono. Međutim, meni nedostaje razgovor o politikama i pitanje da li ćemo nastaviti da vodimo sličnu politiku. Dobro jutro, čaršijo na sve četiri strane! Čuo sam, recimo, da se u kuloarima pominje i Boris Tadić kao potencijalni ministar spoljnih poslova. Ukoliko bi Boris Tadić zaista postao ministar spoljnih poslova, imali bismo klasičan kontinuitet politike. Koštunica i Tadić bili su rodonačelnici politike koju sam pomenuo - "Dobro jutro, čaršijo na sve četiri strane", odnosno politike četiri stuba, koja je doživela debakl i fijasko - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

"Politika kontinuiteta ne bi donela suštinske promene"

On je ocenio da bi nova vlada, ukoliko nastavi dosadašnju spoljnu politiku, predstavljala manje ili više uspešan nastavak prethodne vlasti, uz očekivanje da bi bilo manje korupcije i zloupotreba.

- Nakon toga je Aleksandar Vučić, naš bivši predsednik, nastavio sa tom politikom i, doveo je do savršenstva. Ovo beznađe u geopolitičkim tokovima kojima prisustvujemo i između kojih se nalazimo pokazuje da na takav način ne možemo da uspemo. Geografija je nešto što opredeljuje našu budućnost i sadašnjost, kao što je u najvećoj meri opredeljivala i našu prošlost. Kada se setim svih tih naših politika i političara, užasno sam srećan što se ne graničimo sa Rusijom. Da se kojim slučajem graničimo sa njom, bili bismo jedini u svetu gori od Belorusije u ovom trenutku. Mislim da će nas geografija ipak i spasiti. Ukoliko nova vlada bude oličena u takvim politikama, imaćemo vladu kontinuiteta, manje ili više uspešnu u odnosu na prethodnu. Pretpostavljam da će biti mnogo manje lopovluka, krađa i pljačkanja nego što smo imali prilike da vidimo i čemu svedočimo ovih dana - kaže on.

Šukalo je ukazao na to da građani još ne znaju kakav je vrednosni sistem i program Studentske liste, ali ni gde će se nalaziti stvarni centar političkog odlučivanja ukoliko ona dođe na vlast.

- U prvom delu razgovora sa gospodinom Zoranom mogu da se složim u jednom - danas ništa ne znamo, ni građani Srbije, pa ni oni koji su dali podršku Studentskoj listi. Upravo ste to i potvrdili kada ste rekli da ne znamo kakav je njihov vrednosni sistem i kakav im je program. Samo želim da kažem da ne želim da debatujem, ali ni da slušam političke lekcije u bilo kom smislu. Jasno je da danas ništa ne znamo. Građani Srbije ne znaju ko je ta Studentska lista, osim što znaju ko su narodni poslanici. Međutim, ključno pitanje je ko je centar moći odlučivanja. Kao što smo danas mogli da pročitamo u pojedinim medijima, poput Rojtersa, način odlučivanja, odnosno centar moći, neće biti u Narodnoj skupštini, ako govorimo o ustavno-pravnom poretku - objasnio je.

Adam Šukalo SNS Foto: Kurir Televizija

- Plenumi najpre odlučuju ko će se naći na listi, a zatim i ko će biti ministri, odnosno ko će činiti vladu. Oni će imati ograničen mandat. Ako ne budu radili kako treba, ponovo će se odlučivati na plenumu, koji će im izglasavati nepoverenje. Koliko sam dobro razumeo, a o tome sam tek danas prvi put pročitao, većina građana koji su glasali za Studentsku listu verovatno nema pojma da će se oni vraćati na plenume, a da će plenumi praktično preuzimati faktičku i stvarnu moć. Tamo će biti centar odlučivanja. Već su donošene takve odluke, samo što smo do sada to imali tokom predizborne kampanje, a sada ćemo imati i kroz institucije. To vidimo i sa te strane. Ovo je političko-pravni, odnosno zakonski eksperiment koji narušava ustavno-pravni poredak Republike Srbije i uvodi bezvlašće i anarhiju. Jasno je da oni, praktično licitirajući imenima kandidata za pojedine funkcije, sada zamajavaju javnost, a da pritom ni sami ne znaju šta da rade sa Srbijom i odgovornostima koje su dobili od građana. Studentska lista je pobedila i jasno je kako će se odlučivati. Po tom principu, na osnovu svega što bude naređeno na plenumima sa određenih adresa, sprovodiće se i odluke o kojima smo govorili, između ostalog i one koje se tiču spoljne politike - rekao je Šukalo.

Pojedina imena koja su se u početku dovodila u vezu sa Studentskom listom, poput rektora Vladana Đokića i profesora Mila Lompara, kasnije su nestala iz priče o njenom sastavu, dok su se pojavili novi potencijalni kandidati. Istovremeno, nije bilo jasno ko bi preuzeo lidersku ulogu, a u kampanji se često isticalo da će odluke donositi plenumi. Na pitanje da li će studentski pokret i nakon konstituisanja nove vlade uspeti da zadrži kontrolu nad svojim poslanicima i kandidatima za državne funkcije odgovorio je Đurić:

- Mislim da neće, iz jednog prostog razloga - ne postoji mehanizam kojim bi to mogli da urade. Da biste imali kontrolu, morate imati mehanizam za njeno sprovođenje. Koji je mehanizam kontrole plenuma? On ne postoji. Nemate način da to sprovedete. To ne može. Ustav Republike Srbije garantuje da ne postoji automatsko razrešenje narodnog poslanika. Morao bi da reaguje Ustavni sud. Ako ne reaguje Ustavni sud, onda imamo mnogo veći problem. Opet dolazimo do istog pitanja. Stranke glasaju onako kako one odluče. Ne znam kada sam poslednji put čuo da se neki poslanik usprotivio inicijativi sopstvene stranke. Ili neko želi da mi objasni da u svakoj organizaciji postoji apsolutno jednoumlje po svakom pitanju? To je apsurdno. Moramo da unesemo malo realnosti u ovu raspravu.

Foto: Kurir Televizija

- Glavno pitanje za narednu vladu jeste njen program. Slažem se sa stavom da o tome treba da razgovaramo. Ako već govorimo o demokratskim promenama, uspostavljanju vladavine prava i svemu ostalom, suština je da institucije rade nezavisno od političke frakcije koja je na vlasti. Kada neko postane ministar, nije presudna njegova ličnost, već funkcija koju obavlja. Važno je da odgovorno obavlja dužnost ministra unutrašnjih ili spoljnih poslova, ili bilo kog drugog resora, i da sprovodi politiku ili reformiše ono što smatra da do sada nije funkcionisalo. Upravo zato je Studentska lista i dobila mandat građana. Ne znam zašto stalno zaobilazimo pitanje šta je predstavljeno građanima i za šta su glasali. Nosilac suvereniteta Republike Srbije jesu građani Srbije. Kada govorimo o tome, reforme su u prvom planu. Razumem da je spoljna politika mnogo zanimljivija, čak i meni lično, ali je čitava platforma ove političke grupacije usmerena na unutrašnje reforme, dok će spoljna politika biti u drugom planu. To ne znači da će se od nje odustati, jer to nije moguće. U ovakvom periodu, kada imate novu političku grupaciju, preostaje vam jedino da joj ukažete poverenje i sačekate da vidite šta će se dogoditi - za Kurir televiziju, rekao je Đurić.

02:29 KO ĆE ZAISTA VODITI SRBIJU AKO STUDENTSKA LISTA DOĐE NA VLAST? Gosti emisije "Usijanje" o tome ko će zapravo donositi odluke Izvor: Kurir televizija

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