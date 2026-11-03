"UGASIĆE INFORMER ZA 7-8 DANA" Vučić: Jedina nada je da neko iz Trampove administracije interveniše
Lider opozicije Aleksandar Vučić kaže da Studentska lista želi ukidanje Informera jer ne prihvata kritiku i drugačije mišljenje i kritikuje ekonomski program Studentske liste, posebno najave promene dosadašnje ekonomske politike i ukidanja subvencija za strane investitore.
"Taj plan ima Studentska lista. Dakle, da stvari stavimo crno na belo: koji žele da tobož "uvijeno" u formu nekih institucija, a i pre formalnog preuzimanja vlasti, ali za njih je to svejedno, jer je sve iza zavese. Plenumi odlučuju, kominterna neka odlučuje, i to mora da se poštuje. I to je, naravno, zastrašujuće, i za svakog normalnog čoveka je zastrašujuće, ali to su činjenice, i Studentska lista želi ukidanje Informera jer ne mogu da podnesu drugačije mišljenje, ne mogu da podnesu sve ono što sam ja podnosio 14 godina, posebno poslednjih 12 godina. Uopšte ne mogu da podnesu. Ne mogu da prihvate kritiku, ne mogu da prihvate reč koja im se ne dopada", naveo je Vučić i dodao:
"Oni su samo izvođači radova, i iza svega ovoga se krije Studentska lista i oni koji njima upravljaju. Tako da ne treba stvari zamagljivati: "to su neki ljudi". Ne, to su, naravno, ti izvođači radova. Takođe treba pokazati javnosti, da se zna ko je sve za to glasao, ko je svoj obraz osramotio, ali ne samo obraz, ko je ukinuo pravo na slobodnu reč u danas veoma neslobodnoj Srbiji. I ja sam bio začuđen. Sve sam im slušao, želeći da nešto saznam, želeći da čujem nešto o njihovom programu, planovima, i sve gluposti koje slušam svakog dana, gde mi najkorumpiraniji tipovi iz studentske liste drže predike o korupciji."
Vučić je potom dodao da će Informer biti ugašen za 7, 8 dana.
- Njima cilj opravdava sredstvo, i zato je važno da vas ugase. Tako da, ugasiće vas za 7 ili 8 dana. Jedino ko bi to mogao eventualno da spreči, ali ne verujem ni to, jer će oni dobiti podršku Evropljana, nažalost, za to. Izvinite što vam saopštavam loše vesti. Jedina nada je, ali nisam siguran, zbog njihovih izbora i zbog svega drugog, da neko iz Trampove administracije interveniše. A sve ostalo, morate da se pripremite za drugi način delovanja - naveo je on.
O ekonomskom programu Studentske liste
Vučić je rekao da je pratio javne nastupe predstavnika Studentske liste kako bi saznao više o njihovom programu i planovima.
"Nama je svuda moguće potreban zaokret, ali po pitanju ekonomije nam nije potreban zaokret, već kontinuitet i nastavak istog, jer smo sa takvom politikom došli do pozicije broj 1 u Evropi za sledeću godinu. Pa mi smo davali našim malim i srednjim preduzećima najveći deo subvencija, uvek. Imate ih hiljade koji su dobijali, od žena preduzetnica do malih i srednjih preduzeća koji su dobijali svaku vrstu podrške, i uvek smo tražili to. Ali oni naglašavaju: "Nećemo da dajemo subvencije za strane investitore."
"Znate li šta to znači? Da vam nikada više neće doći CTF u Pančevu, Brose u Pančevu, Kromber Šubert u Kruševcu koji zapošljava 4.000 ljudi, Kontinental. Nijedna od velikih japanskih, kineskih Forverk u Čačku, naravno. Od Džonsona Elektrika koji već razmišlja da otpusti 500 ljudi, do CUM Togela i mnogih drugih fabrika u Nišu. I moje pitanje je: jeste li vi ljudi ozbiljni? Razumete li vi probleme sa kojima ćete vi da ostavite ovu zemlju? Oni ništa ne razumeju. Oni su politiku pravili na nekom Tviteru, na nekim društvenim mrežama. Oni ne razumeju da država nije igračka. Oni se ponašaju kao banditi i hajduci koji upadaju svuda po kućama, to što svuda naiđu na svoje sluge koje gledaju kako da sačuvaju svoju glavu, pa zato ne smeju da kažu šta vide i šta misle. To govori o delimičnom mentalitetu naših ljudi koji uvek vole da pronađu gospodara, pa makar taj gospodar bio pripadnik i neke bande, jer ne znaju šta bi drugo sa sobom, jer nemaju dovoljno hrabrosti da se tome suprotstave. Ali ovaj novi predlog, gde su rekli "radiće se", vi ste govorili o svemu drugom, ali gde kažu "radiće se 4 dana".
O sastavu nove vlade
"Ja sam video neki preliminarni sastav vlade. Ja moram da vam kažem, to je toliko skandalozno da ćete biti šokirani kada budete videli. I oni znaju da će i ljudi u Srbiji da budu šokirani kada to budu videli", kaže Vučić.
O ALTA banci
"Nisam sasvim siguran, voleo bih samo da mogu da čujem i drugu stranu. Uzrečice one koji govore: 'Jao, to je banka SNS-a, to je ilegalna trgovina parama, ovako i onako.' Nisam nikad u životu, nemojte me držati za reč, ali mislim da nikad u životu nisam ušao u Alta banku. Nemam ni račun u Alta banci, nemam ništa. Video sam tog čoveka (Davor Macura prim. aut.) 3-4 puta u životu i delovao mi je pristojno, delovao mi je ozbiljno. Ja verujem da je Jorgovanka Tabaković nešto videla. Ne bi ona tek tako gasila, nego je po propisima gasila. To sam takođe siguran, i moram da imam poverenje u nju. Ali mi je cela priča mnogo čudna zato što mi se sve vezuje za napad na sve gde Rusi imaju nekakvo uporište. Nemam dovoljno znanja, nisam ekspert. Ako me pitate, sve mi je čudno. A što se mene tiče, naravno, ama baš ništa sa tom bankom nisam imao, što ne znači da oni ljudi koji su imali, a imali su i mnoga javna preduzeća, i mnoge opštine, i gradovi, i tako dalje, to sam video i Pirot i Leskovac i mnoge druge, kao da su oni krivi za nešto, nisu ni za šta krivi. Na desetine hiljada ljudi je ostalo bez para, što bez poslovnih, što bez privatnih. Najviše je Rusa koji se javljaju i kažu da su ostali bez žute banke. A kad vratite po društvenim mrežama, to su uglavnom Rusi koji su podržavali studente, koji su sad pobedili na izborima. Oni mrze Putina, i oni mrze po difoltu i mene, tako da, iako smo im mi dali gostoprimstvo, dali smo im utočište ovde. To je uglavnom taj IT sektor i mlađi ljudi, i oni su se borili, kažu, u Rusiji protiv Putinove diktature, u Srbiji protiv Vučićeve diktature. Evo sad, kad su se oslobodili, ostadoše bez svojih para koje im niko nije dirao, tako da, šta da radite, tako to ide. I ne mogu da kažem da mi je drago, naprotiv. Sve mi je to, sve mi je to oko te banke čudno."