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Lider opozicije Aleksandar Vučić kaže da Studentska lista želi ukidanje Informera jer ne prihvata kritiku i drugačije mišljenje i kritikuje ekonomski program Studentske liste, posebno najave promene dosadašnje ekonomske politike i ukidanja subvencija za strane investitore.

"Taj plan ima Studentska lista. Dakle, da stvari stavimo crno na belo: koji žele da tobož "uvijeno" u formu nekih institucija, a i pre formalnog preuzimanja vlasti, ali za njih je to svejedno, jer je sve iza zavese. Plenumi odlučuju, kominterna neka odlučuje, i to mora da se poštuje. I to je, naravno, zastrašujuće, i za svakog normalnog čoveka je zastrašujuće, ali to su činjenice, i Studentska lista želi ukidanje Informera jer ne mogu da podnesu drugačije mišljenje, ne mogu da podnesu sve ono što sam ja podnosio 14 godina, posebno poslednjih 12 godina. Uopšte ne mogu da podnesu. Ne mogu da prihvate kritiku, ne mogu da prihvate reč koja im se ne dopada", naveo je Vučić i dodao:

"Oni su samo izvođači radova, i iza svega ovoga se krije Studentska lista i oni koji njima upravljaju. Tako da ne treba stvari zamagljivati: "to su neki ljudi". Ne, to su, naravno, ti izvođači radova. Takođe treba pokazati javnosti, da se zna ko je sve za to glasao, ko je svoj obraz osramotio, ali ne samo obraz, ko je ukinuo pravo na slobodnu reč u danas veoma neslobodnoj Srbiji. I ja sam bio začuđen. Sve sam im slušao, želeći da nešto saznam, želeći da čujem nešto o njihovom programu, planovima, i sve gluposti koje slušam svakog dana, gde mi najkorumpiraniji tipovi iz studentske liste drže predike o korupciji."

Vučić je potom dodao da će Informer biti ugašen za 7, 8 dana.

- Njima cilj opravdava sredstvo, i zato je važno da vas ugase. Tako da, ugasiće vas za 7 ili 8 dana. Jedino ko bi to mogao eventualno da spreči, ali ne verujem ni to, jer će oni dobiti podršku Evropljana, nažalost, za to. Izvinite što vam saopštavam loše vesti. Jedina nada je, ali nisam siguran, zbog njihovih izbora i zbog svega drugog, da neko iz Trampove administracije interveniše. A sve ostalo, morate da se pripremite za drugi način delovanja - naveo je on.

O ekonomskom programu Studentske liste

Vučić je rekao da je pratio javne nastupe predstavnika Studentske liste kako bi saznao više o njihovom programu i planovima.

"Nama je svuda moguće potreban zaokret, ali po pitanju ekonomije nam nije potreban zaokret, već kontinuitet i nastavak istog, jer smo sa takvom politikom došli do pozicije broj 1 u Evropi za sledeću godinu. Pa mi smo davali našim malim i srednjim preduzećima najveći deo subvencija, uvek. Imate ih hiljade koji su dobijali, od žena preduzetnica do malih i srednjih preduzeća koji su dobijali svaku vrstu podrške, i uvek smo tražili to. Ali oni naglašavaju: "Nećemo da dajemo subvencije za strane investitore."

"Znate li šta to znači? Da vam nikada više neće doći CTF u Pančevu, Brose u Pančevu, Kromber Šubert u Kruševcu koji zapošljava 4.000 ljudi, Kontinental. Nijedna od velikih japanskih, kineskih Forverk u Čačku, naravno. Od Džonsona Elektrika koji već razmišlja da otpusti 500 ljudi, do CUM Togela i mnogih drugih fabrika u Nišu. I moje pitanje je: jeste li vi ljudi ozbiljni? Razumete li vi probleme sa kojima ćete vi da ostavite ovu zemlju? Oni ništa ne razumeju. Oni su politiku pravili na nekom Tviteru, na nekim društvenim mrežama. Oni ne razumeju da država nije igračka. Oni se ponašaju kao banditi i hajduci koji upadaju svuda po kućama, to što svuda naiđu na svoje sluge koje gledaju kako da sačuvaju svoju glavu, pa zato ne smeju da kažu šta vide i šta misle. To govori o delimičnom mentalitetu naših ljudi koji uvek vole da pronađu gospodara, pa makar taj gospodar bio pripadnik i neke bande, jer ne znaju šta bi drugo sa sobom, jer nemaju dovoljno hrabrosti da se tome suprotstave. Ali ovaj novi predlog, gde su rekli "radiće se", vi ste govorili o svemu drugom, ali gde kažu "radiće se 4 dana".

O sastavu nove vlade

"Ja sam video neki preliminarni sastav vlade. Ja moram da vam kažem, to je toliko skandalozno da ćete biti šokirani kada budete videli. I oni znaju da će i ljudi u Srbiji da budu šokirani kada to budu videli", kaže Vučić.

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