PROTEST U SAVSKOJ ULICI Grupa građana okupila se ispred policijske stanice, saobraćaj blokiran
Grupa građana okupila se večeras ispred policijske stanice Savski venac. Kako je ranije najavljeno, okupljanje se održava na poziv Vukše Dragovića, predsednika udruženja „Srpski suverenisti“.
Saobraćaj u Savskoj ulici je blokiran.
On je ranije najavio da će održati blokadu, a cilj je, kako je tada rekao, da policiji i tužilaštvu postavi ultimatum.
- Postavićemo policiji i tužilaštvu ultimatum: ili će se postarati za bezbednost svih naših građana ili ćemo otići do vojske i tražiti da preuzme rukovođenje državom, jer ovo ovako ne može - rekao je Dragović.
- Sada počinjem ja da blokiram. Svaki put kada mi se ne bude svidela odluka ove vlasti, ja ću izaći i blokirati ulicu – gde mislim da treba, kako mislim da treba - rekao je on ranije.
Najavio je da će njegovi protesti biti prijavljivani u skladu sa zakonom i da neće uključivati decu niti blokadu škola, vrtića i fakulteta.