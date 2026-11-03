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Grupa građana okupila se večeras ispred policijske stanice Savski venac. Kako je ranije najavljeno, okupljanje se održava na poziv Vukše Dragovića, predsednika udruženja „Srpski suverenisti“.

Saobraćaj u Savskoj ulici je blokiran.

On je ranije najavio da će održati blokadu, a cilj je, kako je tada rekao, da policiji i tužilaštvu postavi ultimatum.

Foto: Kurir

- Postavićemo policiji i tužilaštvu ultimatum: ili će se postarati za bezbednost svih naših građana ili ćemo otići do vojske i tražiti da preuzme rukovođenje državom, jer ovo ovako ne može - rekao je Dragović.

00:37 Savski venac skup Izvor: Kurir

- Sada počinjem ja da blokiram. Svaki put kada mi se ne bude svidela odluka ove vlasti, ja ću izaći i blokirati ulicu – gde mislim da treba, kako mislim da treba - rekao je on ranije.