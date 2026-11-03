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Nosilac izborne liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da nije ništa imao sa Alta bankom, da nikada u životu nije ušao u tu banku niti u njoj ima račun.

"Nisam nikad u životu, mislim, nemojte me držati za reč, mislim da nikad u životu nisam ušao u Alta banku. Čini mi se, ne mogu da se setim. Nemam ni račun u Alta banci, nemam ništa, nemam pojma. Video sam tog čoveka tri-četiri puta u životu i delovao mi je pristojno, delovao mi je ozbiljno. Ali mnogo bolje poznajem vlasnika AIK banke, Acu Kostića i sve druge bankare, ako hoćete, u Srbiji, nego što poznajem njega", rekao je on.

Dodao je da bi voleo da čuje i drugu stranu i netačnim ocenio izjave koje govore da je Alta banka bila banka Srpske napredne stranke i da je tamo bila ilegalna trgovina parama.

"Ja verujem da je Jorgovanka (Tabaković) nešto videla. Ne bi ona tek tako gasila, nego je po propisima gasila. To sam takođe siguran. I moram da imam poverenje u nju. Ali mi je cela priča mnogo čudna. Cela priča mi je mnogo čudna zato što mi se sve vezuje za napad na sve gde Rusi imaju nekakvo uporište", istakao je on.

Naveo je da to što on ništa nije imao sa spomenutom bankom ne znači da oni ljudi koji su imali, a imala su, kako je istakao, i mnoga javna preduzeća, i mnoge opštine, i gradovi, nisu ni za šta krivi.

Prema njegovim rečima, u Srbiji se sada ide na ruske i kineske firme.

"Primetio sam da šalju UKP svuda da gledaju gde rade ruske i kineske firme. Posebno ruske firme. Gde god vide rusku firmu, to im je crvena marama i idu tamo ne bi li nekog uhapsili zato što je radio sa ruskom firmom. To radi tužilac, ovi iz UKP-a, kao i svaki potrčko, odu tamo i obavljaju posao koji im je rečeno, samo da nikome ne budu krivi, i to je to. I svi ovo u zemlji znaju", ocenio je on.