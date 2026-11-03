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Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić izjavila je da se sutra brani sloboda medija, sloboda govora i mišljenja u Srbiji ispred Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

- Sutra branimo slobodu medija u Srbiji. Branimo slobodu govora i slobodu mišljenja. Sve ono što je sama osnova svakog demokratskog društva, a ugroženo je nakon samo nedelju dana terora i strahovlade Studentske liste. Za 14 godina Aleksandara Vučića i SNS-a, niti jedan jedini mediji nije bio ugašen - poručila je Brnabić na društvenoj mreži Instagram.

Ona je dodala da kao državni funkcioneri, nijedan mediji nikada nisu čak ni tužili, i pored, kako je rekla, svih laži koje su o njima objavljivali.

- Za razliku od tog vremenam gašenje medija u Srbiji, kojom vlada Studentska lista kreće odmah. Studentska lista kreće odmah. Vidimo se 10.45 sati ispred Regulatornog tela za elektronske medije (REM) na Trgu Nikole Pašića - rekla je Brnabić.

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najavila je skup za sutra ispred Regulatornog tela za elektronske medije i pozvala novinare, medijske radnike i građane da dignu glas protiv pokušaja gašenja medija.

- Asocijacija novinara Srbije poziva sve novinare, medijske radnike i građane da dignu glas protiv pokušaja uvođenja medijskog jednoumlja. Ko je bilo kome dao pravo da odlučuje koji mediji smeju da postoje, a koji moraju da nestanu? Oni koji se najglasnije zaklinju u slobodu medija ne mogu istovremeno da traže ućutkivanje neistomišljenika - naveli su u saopštenju.

Poručili su da neće ćutati, uzmicati i da ne daju gašenje medija.

Skup je najavljen ispred REM-a, na Trgu Nikole Pašića, u 10.45 časova uz poruku da sloboda medija pripada svima ili ne postoji.

Redovna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koja će biti javna, zakazana je za sutra u 11.00 časova,a predviđeno je da se na dnevnom redu nađe inicijativa 32 organizacije civilnog društva i medijskih udruženja za oduzimanje dozvole za emitovanje programa TV Informer.

Predsednik Saveta REM-a Stevica Smederevac rekao je tada da je dao nalog službi za nadzor i analizu da se prikupe sve prijave koje se odnose na taj medij i uporede sa navodima koji se nalaze u inicijativi.