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Upravni odbor Radio-televizije Srbije zatražio je od Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) da se hitno izjasni o njegovom statusu i ovlašćenjima do izbora novog saziva, kako bi se obezbedio nesmetan rad javnog servisa.

U zahtevu upućenom Savetu REM-a, Upravni odbor RTS-a zatražio je zvaničan stav o svojim nadležnostima u periodu do imenovanja i stupanja na dužnost novih članova.

Kako se navodi, zahtev je upućen u trenutku kada javni medijski servisi usvajaju planove poslovanja i javnih nabavki za narednu godinu, a nadležnost postojećeg Upravnog odbora RTS-a se osporava.

Ističe se i da je, nakon ostavke generalne direktorke, neophodno imenovati vršioca dužnosti kako bi se obezbedili redovni uslovi za rad RTS-a i zaštitio javni interes u oblasti informisanja.

Upravni odbor ukazuje da konkurs za izbor novih članova upravnih odbora javnih medijskih servisa još nije raspisan, kao i da procedura njihovog izbora zahteva određeno vreme.

Podseća se da se Upravni odbor od 13. jula ove godine u svom radu oslanjao na zvanični stav Ministarstva informisanja i telekomunikacija, prema kojem postoji pravni osnov da dosadašnji članovi nastave da obavljaju funkciju do stupanja na dužnost novog saziva.

Ministarstvo je, kako se navodi, ocenilo da bi suprotno tumačenje dovelo do prekida rada tog organa i onemogućilo ostvarivanje ciljeva predviđenih zakonom.

Upravni odbor RTS-a uputio je zahtev Savetu REM-a nakon što su predstavnici reprezentativnih sindikata RTS-a razgovarali sa svim njegovim članovima i preporučili im da zatraže zvanično izjašnjenje o svom statusu.