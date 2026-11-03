AVION POLETEO KA MOSKVI VRAĆEN U BEOGRAD! Ovo je trenutno napraćeniji let na svetu, nagađa se da su u njemu trojica političara iz Srbije
Avion koji je večeras poleteo iz Beograda ka Moskvi, a u kojem su prema nezvaničnim informacijama 3 političara iz Srbije, vraća se za srpsku prestonicu.
U početku se pojavila informacija da je avion vraćen zbog napada dronovima jer su aerodromi u ruskoj prestonici uveli ograničenja, odnosno dva moskovska aerodroma potpuno su obustavila dolaske i odlaske aviona, dok su još dva prešla na poseban režim rada, prenose mediji.
U međuvremenu, oglasila se Er Srbija koja je otkrila da je avion vraćen pošto je ta kompanija od nadležnih aerodromskih službi primila informaciju koja je zahtevala sprovođenje dodatnih bezbednosnih provera u vezi sa jednim putnikom.
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Na društvenim mrežama pojavile su se informacije da se u avionu navodno nalaze predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i predsednik Srpske narodne partije (SNP) Nenad Popović.
Ipak, ove informacije za sada nisu potvrđene, te nije poznato da li su pomenuti funkcioneri zaista među putnicima u avionu koji se vraća u Beograd.
Let ovog aviona trenutno je najpraćeniji na svetu, a njegova putanja izaziva veliko interesovanje korisnika društvenih mreža.
Kurir/ua.news