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Avion koji je večeras poleteo iz Beograda ka Moskvi, a u kojem su prema nezvaničnim informacijama 3 političara iz Srbije, vraća se za srpsku prestonicu.

U početku se pojavila informacija da je avion vraćen zbog napada dronovima jer su aerodromi u ruskoj prestonici uveli ograničenja, odnosno dva moskovska aerodroma potpuno su obustavila dolaske i odlaske aviona, dok su još dva prešla na poseban režim rada, prenose mediji.

U međuvremenu, oglasila se Er Srbija koja je otkrila da je avion vraćen pošto je ta kompanija od nadležnih aerodromskih službi primila informaciju koja je zahtevala sprovođenje dodatnih bezbednosnih provera u vezi sa jednim putnikom.

Detaljno saopštenje pročitajte OVDE.

Na društvenim mrežama pojavile su se informacije da se u avionu navodno nalaze predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i predsednik Srpske narodne partije (SNP) Nenad Popović.

Avion Moskva Beograd Foto: Flight Radar

Ipak, ove informacije za sada nisu potvrđene, te nije poznato da li su pomenuti funkcioneri zaista među putnicima u avionu koji se vraća u Beograd.