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Kompanija Er Srbija saopštila je večeras da se avion koji je bio na redovnom letu JU134 na relaciji Beograd-Moskva vraća u Beograd pošto je ta kompanija od nadležnih aerodromskih službi primila informaciju koja je zahtevala sprovođenje dodatnih bezbednosnih provera u vezi sa jednim putnikom.

Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa dobijenim instrukcijama i svim važećim bezbednosnim propisima, doneta je odluka da se avion vrati u Beograd kako bi sve neophodne procedure bile sprovedene u potpunosti. Kontrola putnika i prtljaga sprovodi se u nadležnosti aerodromskog sistema bezbednosti i odgovarajućih službi.

Nakon što je Er Srbija naknadno primila informaciju koja je zahtevala dodatne aerodromske bezbednosne provere, kompanija je postupila u skladu sa instrukcijama nadležnih organa i svim važećim procedurama.

Avion Moskva Beograd Foto: Flight Radar

- Posada Er Srbije postupala je u potpunosti u skladu sa utvrđenim procedurama i najvišim bezbednosnim standardima - navodi se u saopštenju.