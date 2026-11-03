Slušaj vest

Kompanija Er Srbija saopštila je večeras da se avion koji je bio na redovnom letu JU134 na relaciji Beograd-Moskva vraća u Beograd pošto je ta kompanija od nadležnih aerodromskih službi primila informaciju koja je zahtevala sprovođenje dodatnih bezbednosnih provera u vezi sa jednim putnikom.

Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa dobijenim instrukcijama i svim važećim bezbednosnim propisima, doneta je odluka da se avion vrati u Beograd kako bi sve neophodne procedure bile sprovedene u potpunosti. Kontrola putnika i prtljaga sprovodi se u nadležnosti aerodromskog sistema bezbednosti i odgovarajućih službi.

Nakon što je Er Srbija naknadno primila informaciju koja je zahtevala dodatne aerodromske bezbednosne provere, kompanija je postupila u skladu sa instrukcijama nadležnih organa i svim važećim procedurama.

Avion Moskva Beograd
Avion Moskva Beograd Foto: Flight Radar

- Posada Er Srbije postupala je u potpunosti u skladu sa utvrđenim procedurama i najvišim bezbednosnim standardima - navodi se u saopštenju.

Let JU134 poleteo je sa Aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu u 18.48 časova po lokalnom vremenu i trenutno se vraća za Beograd. Nakon okončanja svih neophodnih procedura od strane aerodromskih službi i dobijanja potrebnih odobrenja putnici će blagovremeno biti obavešteni o nastavku svog putovanja.

Ne propustitePolitikaAVION POLETEO KA MOSKVI VRAĆEN U BEOGRAD ZBOG DRONOVA Ovo je trenutno napraćeniji let na svetu, nagađa se da su u njemu trojica političara iz Srbije
WhatsApp Image 2026-11-03 at 22.31.jpg
PolitikaKO ĆE SE PITATI U DRŽAVI? Kandidatkinja sa Studentske liste objasnila šta će se desiti ako studenti i poslanici prestanu da misle isto
Studentska lista Radomir Saičić
PolitikaOVIH 9 TAČAKA POTPISAO JE SVAKI KANDIDAT STUDENTSKE LISTE: Evo šta garantuju pre nego što postanu poslanici
Studentska lista Radomir Saičić
PolitikaSIN ZORANE MIHAJLOVIĆ IZAZVAO BES NA MREŽAMA Bivša ministarka se oglasila: "On nema nikakve stanove, kuće, vile, klubove... Ništa“
Dragan Milanović Zorana Mihajlović