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Dragan Milanović, sin bivše srpske ministarke Zorane Mihajlović, oglasio se zbog prašine koja se na društvenim mrežama podigla oko njega.

Podsetimo, pojedini korisnici društvenih mreža su reagovali na videe koje on objavljuje, a jedan se posebno našao na njihovom udaru - na njemu Milanović bira između dve luksuzne marke i ocenjuje njihov kvalitet. Korisnici smatraju da je to provokacija i komentarišu da je to "bahaćenje finansirano sumnjivim novcem", aludirajući na posao u Vladi koji je obavljala njegova majka.

"Pre svega želim da budem jasan, ne bavim se politikom niti živim od politike, nit me ona iskreno zanima. Ali svoju majku volim najviše na svetu, kao što volim Srbiju. Volim svoj narod i državu, samo mi je žao što moj narod podržava vlast novu koja progoni i krivi nedužne. Ja sam zaposlen čovek, koji radi, samostalno zarađuje svoj novac i živi od sopstvenog rada. Radim kao menadžer u klubu, imam svoje klijente za koje organizujem i rezervišem stolove. I od tog posle ostvarujem moje prihode. To je moj posao, moja zarada i moj život", navodi Milanović u videu.

"Što se tiče samog snimka, reč je o klasičnom trendu sa društvenih mreža snimljenom u običnoj sobi, uz korišćenje grin skrin efekta, kao i ovaj video. Dakle, nema nikakvog luksuza, glamura ni raskošnog načina života koji se pokušava predstaviti javnosti. Neverovatno je da se od jednog potpuno bezazlenog zabavnog snimka pravi senzacionalistička priča bez pokušaja da se proveri kako je snimak zapravo nastao", dodaje Dragan Milanović.