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Lider pokreta "Mi, Snaga naroda" Branimir Nestorović rekao je da će se kandidovati na izborima za predsednika Srbije.

- Ukoliko me zdravlje posluži. Nema ko da se bori za nas do nas samih. Nije bitan ni rezultat koliko borba. Ja ću se boriti - kazao je Nestorović u emisiji "Aktuelno".

On je istakao da izbori održani 25. oktobra nisu bili klasični izbori, već "referendum za i protiv Aleksandra Vučića", koji je, kako kaže, rezultirao time da je veliki opštenarodni ustanak nezadovoljnika vlašću, predvođen studentima, oborio jednu dotrajalu vlast.

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Nestorović je, međutim, istakao da su pred novom vlašću, oličenom u Studentskoj listi, velika iskušenja na svim poljima, kako unutrašnje tako i međunarodne politike, te da bi trebalo pažljivo posmatrati kako će vlada biti koncipirana, ko će je predvoditi i u kom smjeru će ići. Naveo je da mu se čini da će se odugovlačiti sa objavljivanjem imena ministara "da ne bi došlo do razočaranja".

Nestorović upozorava da se nikako ne sme praviti otklon od Rusije, jer bi to, kako smatra, bilo štetno i pogubno po srpske državne i ekonomske interese.

- Bez Rusije smo mrtvi. Ona je jako važna. Bez Rusije nema gasa, nema ničega - kaže Nestorović.

(Pravda)

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