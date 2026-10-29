Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić demantovao je da je podneo ostavku i rekao da ne planira to da učini!

On je na pitanje nedeljnika "Vreme" da li je tačno da je podneo ostavku ili da planira da je podnese, odgovorio:

"Ne i ne planiram"!

Inače, na izborima u nedelju više od 680.000 Beograđana podržalo je Studentsku listu, "Ujedinjenu Srbiju" više od 340.000 glasača, dok je SPS osvojio oko 16.000 glasova.

Budući da vlast nije potvrdila legitimitet, analitičari smatraju da su i u Beogradu potrebni vanredni izbori, ali je predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević za Kurir rekao da su uslovi za održavanje vanrednih izbora u Beogradu definisani isključivo zakonom:

- Postoje zakonom propisani uslovi koji mogu da dovedu do toga. Ukoliko neki od tih uslova bude ispunjen, u tom slučaju izbori mogu biti održani! - rekao je Nikola Nikodijević.