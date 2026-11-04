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Direktor "Srbijagasa“ Dušan Bajatović potvrdio je da je avion Er Srbije, na redovnoj iniji Beograd-Moskva JU134 u kojem su bili on, predsednik Nadzornog odbora JP "Srbijagas” Aleksandar Vulin i ministar bez portfelja u tehničkom mandatu Nenad Popović sleteo u Moskvu, nakon što je sinoć bio vraćen na aerodrom u Beogradu.

- U avionu smo bili i Vulin i Popović i ja, živi zdravi i iz dva puta sleteli - rekao je za "Blic" Bajatović.

On je naveo da je njegov odlazak u Rusiju u vezi sa problemima u snabdevanju gasom i u platnom prometu nakon slučaja Alta banke.

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Politika"DOBILI SMO ZAHTEV ZA DODATNE BEZBEDNOSNE PROVERE U VEZI SA JEDNIM PUTNIKOM" Er Srbija se oglasila o povratku leta iz Moskve za Beograd
Air Srbija

Avion Er Srbije u kojem su oni bili sinoć je, posle više sati leta vraćen za Beograd, a potom ponovo krenuo za Moskvu i rano jutros sleteo u glavni grad Rusije.

Er Srbija je u ponedeljak veče saopštila da se avion koji je bio na redovnom letu JU134 na relaciji Beograd-Moskva vratio u Beograd, pošto je ta kompanija od nadležnih aerodromskih službi primila informaciju koja je zahtevala sprovođenje dodatnih bezbednosnih provera u vezi sa jednim putnikom.

Let za Moskvu je u ponedeljak prvi spomenuo predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević, koji je na Tviteru napisao "ko to večeras letom u 18 i 30 h beži za Moskvu?", nakon čega su informacije o vraćanju aviona za Beograd portali Vremena, Nove i N1, koji su tvrdili da je avion vraćen jer Aleksandar Vulin navodno nije prošao bezbednosnu proveru.

Bajatović je u ponedeljak uveče za N1 rekao da je, nakon neplaniranog povratka aviona za Moskvu na beogradski aerodrom, sprovedena detaljna bezbednosna kontrola svih putnika i prtljaga

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