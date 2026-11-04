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Evropska komisija spremna je da sa budućom vlašću u Srbiji radi na reformama koje su istovremeno prioriteti Studentske liste i ključni uslovi za napredovanje ka članstvu u EU, izjavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos u razgovoru za RTS. Ona je ocenila da promena vlasti otvara mogućnost za obnovu demokratskih institucija, deblokadu evropskih sredstava i nastavak pristupnih pregovora, ali da će za to biti neophodni konkretni reformski koraci i obnova poverenja.

Kos je rekla da prvi kontakti i sastanci koje je imala sa predstavnicima Studentske liste pokazuju da oni veoma ozbiljno rade na onome što su tražili tokom protesta – vladavini prava, borbi protiv korupcije, slobodnim i nezavisnim medijima i nezavisnom pravosuđu.

- To su isti zahtevi koje Evropska unija postavlja Srbiji u pristupnom procesu. Na to sam ukazivala još na početku studentskih protesta - istakla je evropska komesarka.

Govoreći o rezultatima izbora 25. oktobra, Kos je ocenila da je velika izlaznost pokazala snagu demokratskog procesa i da u pobedili građani Srbije.

Osvrćući se na godišnji izveštaj Evropske komisije, koji konstatuje nazadovanje Srbije u ključnim reformskim oblastima, Kos je naglasila da nova vlast treba pažljivo da prouči nalaze i preporuke.

- Izveštaj pokazuje da Srbija nazaduje drugu godinu zaredom. Nova vlada treba pažljivo da pročita šta u njemu piše, a posebno preporuke. Ako ih bude sledila, to je jasan put da se Srbija vrati demokratskom razvoju, u korist svih svojih građana - rekla je Kos.

Obnova poverenja kao uslov za napredak

Na pitanje šta je potrebno da bi se odblokirala sredstva iz evropskog Plana rasta i ponovo pokrenuli pristupni pregovori, uključujući otvaranje Klastera 3, evropska komesarka je kao prvi uslov izdvojila obnovu poverenja.

- Najvažnije je izgraditi poverenje. Međusobno poverenje između Srbije i država članica i Evropske unije, ali i naše poverenje kod građana Srbije. To je zadatak koji shvatam veoma ozbiljno, i lično - rekla je Kos.

Prema njenim rečima, prvi konkretni koraci nove vlasti u oblasti vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, slobode medija i borbe protiv korupcije mogli bi da omoguće deblokadu evropskih sredstava i promenu stava država članica prema nastavku pregovora.

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- Ako prvi koraci budu neophodne reforme u tim oblastima, već ćemo se kretati u pravcu u kojem bismo mogli da oslobodimo sredstva koja smo zadržali. Sigurna sam da će i države članice biti spremne da nastavimo pristupni proces - izjavila je Kos.

Evropska komesarka očekuje da bi saradnja sa Beogradom mogla brzo da se intenzivira nakon formiranja novih institucija.

- Najpre moramo da dobijemo novu vladu. Kada budemo imali novu vladu i parlament, stvari mogu da se odvijaju veoma brzo. Moj tim i ja smo spremni i nadam se da će uskoro biti spremna i nova srpska vlada -rekla je Kos, dodajući da želi da poseti Srbiju što je pre moguće, nakon formiranja vlade.

"Ko sam ja da im govorim šta treba da rade?“

Na pitanje da li Brisel, insistiranjem na određenim reformama, rizikuje da novoj vlasti nametne prioritete pre nego što reši unutrašnje probleme Srbije, Kos je odgovorila da ne želi da govori o zahtevima EU prema Studentskoj listi.

- Ne bih govorila o našim zahtevima. Ne bih se ni usudila da govorim o zahtevima, kada vidim šta su Studentska lista i njene pristalice uspeli da postignu. Imali su mnogo teže uslove nego u bilo kojoj drugoj zemlji i uspeli su. Ko sam ja da im govorim šta treba da rade?“, rekla je evropska komesarka.

Kos je ocenila da studenti dobro znaju zbog čega su pokrenuli proteste i zašto su dobili podršku građana.

- Mislim da oni tačno znaju šta je potrebno da Srbija postane otvorena, demokratska i slobodna zemlja. Treba samo da nastave putem kojim su krenuli. U jednom trenutku, proces evropskih integracija i njihov rad na stvaranju nove Srbije će se susresti - zaključila je Marta Kos.