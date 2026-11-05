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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da nova politička većina neće da preuzme i izvršnu i skupštinsku vlast.

- Oni nisu uputili zahtev Ani Brnabić kao v.d. predsednika Republike da hitno raspiše izbore za predsednika Srbije, 27. decembar je poslednji datum kada mogu da se održe izbori. Što nas vodi zaključku da oni namerno u ovom prostoru stvaraju ambijent da se dešava sve ovo što se dešava, da nisu odgovorni za to, a odgovorni su od 25. oktobra - rekao je Vučević za TV Niš.

Kako kaže, tužilaštvo i policija sada rade šta hoće, a REM se postavlja kao neko ''supertelo''.

To je, dodao je, napad ne na jednu televiziju ili jednu stranku, nego na elementarne vrednosti i državu Srbiju, gde vlada haotično stanje.

- Nadam se da će se naći ozbiljni ljudi sa te studentske, blokaderske strane da su odgovorni za državu. Da li se sad neko kaje ili ne, birani su da vode državu. Oni su majstori izvrnutih definicija - rekao je Vučević.

Povodom sednice REM-a, Vučević je naveo da je bilo dosta ljudi ispred ovog tela i da su čekali odluku.

- Dosta je sve to konfuzno, to prilično deluje amaterski, sednica REM-a. Gledamo vid rijalitija, gašenja demokratije i najava hapšenja svih koji nešto kažu, usude se da kritikuju nove vlastodršce. Mi imamo neki intermeco koji je čudan - ocenio je Vučević.