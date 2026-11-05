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Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić je uhapšen danas.

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) ušli su juče u kontrolu u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, kojim rukovodi Predrag Vuletić, blizak saradnik Aleksandra Vulina, ali se Vuletić nije pojavio na poslu, a njegovo odsustvo dolazi nakon što je UKP započeo kontrolu u instituciji na čijem je čelu od 2016. godine, prenela je Republika.

Policijske aktivnosti usledile su nakon pisanja Srpskog telegrafa i portala Republika o sumnjama u zloupotrebe novca u ovom sekretarijatu, čija se ukupna vrednost, procenjuje na čak 60 miliona evra.

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Foto: Petar Aleksić

On je već izvesno vreme je pod velikim pritiskom i strahuje od mogućeg hapšenja, a dodatnu uznemirenost izazvali su i događaji u vezi sa njegovim bliskim saradnikom Aleksandrom Vulinom, čiji je let za Moskvu vraćen u Beograd zbog propusta u bezbednosnoj proceduri prilikom ukrcavanja, prenose mediji.

Predrag Vuletić je član Predsedništva Pokreta socijalista, stranke na čijem je čelu Aleksandar Vulin, a tokom godina važio je za jednog od njegovih najbližih saradnika.

Upravo zbog te povezanosti, Vuletić je obavljao niz rukovodećih funkcija, od članstva u Upravnom odboru Agencije za bezbednost saobraćaja do pozicije pokrajinskog sekretara.

(Kurir.rs/Republika)

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