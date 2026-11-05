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Pobeda studentskog pokreta je ogromna promena koja se desila ne samo našoj zemlji, već i šire, ocenjuje bivši ambasador Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu i Nemačkoj Ognjen Pribićević.

"Poslednjih 20, 30 godina se ovaj deo našeg sveta, od Moskve do Vašingtona, nalazi u velikom problemu, u velikoj krizi, pa i dekadenciji. U mojoj knjizi 'Drugačiji svet' Donalda Trampa vidim simbol te dekadencije. Dekadencije čega? Nedostatka ideje. U Evropi praktično još od tačerizma i od vremena rušenja autoritarnih režima u Istočnoj Evropi i u Rusiji, nemamo nijednu novu ideju", ocenio je on.

Ognjen Pribićević smatra da je pobeda Studentske liste donela ideju.

"I to je zaista jedna fantastična stvar za sve nas, da imamo jednu tako sjajnu generaciju mladih ljudi koji su doneli ideju - ideju o promeni kroz socijalni pokret. I to je potpuno nešto novo", kazao je on.

Dodaje da se u čitavom svetu svakog dana piše o studentskom pokretu, uz ocenu da je srpska omladina otišla tri koraka ispred u odnosu na Austrijance, Francuze ili Nemce, gde takođe postoji veliko nezadovoljstvo među mladima.

"Mladi su u celoj Evropi nezadovoljni, ali naši su se organizovali. Mnogo sam vremena proveo sa njima i fasciniran sam njihovom energijom i ovom pobedom. Francuski filozof Remon Aron rekao je jednom da velike države slede ideje. Ideje menjaju svet. Nama su studenti doneli jednu veliku ideju pobede kroz socijalni pokret, ideju koja nije okupila samo mlade ljude, nego u čijoj su srži mladi ljudi koji su doneli veliku pobedu", rekao je on.

Studentski pokret najbolji je srpski brend u poslednjih nekoliko decenija, istakao je Pribićević.

"Proizvod po kom ćemo se prepoznavati u svetu. Mi kao mala država treba da se držimo svog, ali ovo moramo iskoristiti. To je ono što je Džozef Naj nazvao 'mekom moći'. Mi sad imamo jedan brend, nešto što drugi hoće da kopiraju. Ovo će se proučavati na univerzitetima, omladina u Evropi će pokušavati ovo da imitira, ali mi treba iznad svega da budemo srećni, jer su to naša deca koja su napravila ovako jedan fantastičan rezultat", rekao je on.

Ipak, podseća da brendovi (izuzev Koka-Kole ili Holivuda) ne traju dugo.

"Imamo jedan momentum i studentski pokret treba da što pre napravi vladu. Svi kažu da će to biti najintelektualniji parlament u ovom trenutku u Evropi - siguran sam da će se tu naći ljudi koji će imati sposobnosti i znanja da se suoče sa ogromnim problemima u Srbiji, koje su zatekli", ocenio je on.