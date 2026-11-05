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Izborni rezultat ispod cenzusa pokrenuo je ozbiljna previranja u redovima opozicije. U svega desetak dana nakon vanrednih parlamentarnih izbora, u tri stranke usledile su ostavke, povlačenja iz javnosti i isključenja iz članstva. Promene su zahvatile Stranku slobode i pravde Dragana Đilasa, Novi DSS Miloša Jovanovića i pokret Srbija centar Zdravka Ponoša.

Sve tri političke organizacije ostale su bez poslaničkog statusa, a izborni neuspeh otvorio je pitanje odgovornosti za rezultate i budućeg pravca njihovog delovanja.

Potres u SSP-u: Borko Stefanović napustio sve funkcije

Jedan od prvih ozbiljnih potresa dogodio se u Stranci slobode i pravde, nakon što je lista "Evropska Srbija", čiji je SSP bio okosnica, osvojila 12.570 glasova i ostala ispod cenzusa.

Borko Stefanović Foto: Printscreen

Borko Stefanović odlučio je da napusti sve stranačke funkcije, a kao razlog naveo je neslaganje sa odlukama dela rukovodstva. Ocenio je da su pojedini potezi vrha stranke bili štetni i katastrofalni, uz kritiku da niko od odgovornih nije preuzeo odgovornost za izborni rezultat.

Stefanović je poručio i da su pogrešne odluke rukovodstva dovele u nezavidan položaj ljude koji su širom Srbije učestvovali u kampanji i podržali zajedničku listu. Posebno je kritikovao to što, prema njegovoj oceni, takvim potezima nije ostvaren ni cilj da se ugrozi pobeda studentskog pokreta.

Jovanović se povukao iz javnosti, ali ostaje na čelu Novog DSS-a

Izborni neuspeh uzdrmao je i Novi DSS. Lista "Autentična desnica", na kojoj je ova stranka nastupila zajedno sa Monarhistima, osvojila je 0,89 odsto glasova, nakon čega je lider stranke Miloš Jovanović najavio povlačenje sa funkcije.

Foto: Petar Aleksić

Međutim, njegovo Predsedništvo nije prihvatilo ostavku. Članovi tog tela jednoglasno su odlučili da Jovanović treba da ostane na čelu stranke, uz obrazloženje da nije izgubio njihovo poverenje i da je izborni rezultat posledica širih okolnosti u kojima su izbori održani.

Jovanović, ipak, nije odustao od najavljenog povlačenja iz javnog života. Najavio je da će imenovati zamenika predsednika, dok će u narednom periodu druge stranačke funkcionere prepustiti javno predstavljanje Novog DSS-a.

Ponoš podneo ostavku, Lopandić napustio stranačke funkcije

Problemi su izbili i u stranci Srbija centar (SRCE), koja je na izborima nastupila u okviru koalicije "Evropska Srbija". Ta lista osvojila je svega 0,28 odsto glasova.

Foto: Printscreen X

Predsednik stranke Zdravko Ponoš nakon izbornog rezultata podneo je ostavku na tu funkciju, ali nije detaljnije obrazložio svoju odluku. Pre njega je ostavku na sve stranačke funkcije podneo potpredsednik Duško Lopandić, koji je kao razlog naveo neslaganje sa odlukom da se izađe na izbore.

Lopandić je objasnio da se zalagao za povlačenje iz kampanje, smatrajući da je ona dobila karakter referenduma. U stranci je usledio još jedan raskol kada je Slobodan Petrović, dotadašnji član Predsedništva SRCE, potvrdio da je isključen iz članstva.

Kao razlog za njegovo isključenje navedena je podrška Studentskoj listi i učešće u njenoj kampanji.

Tako su se tri opozicione stranke, koje nisu prešle izborni prag, u kratkom roku suočile sa promenama u rukovodstvu, unutrašnjim neslaganjima i odlascima pojedinih funkcionera.