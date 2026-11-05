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Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić i predsednik Komisije za pregled prijava za dodelu sredstava D. M. uhapšeni su danas po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, zbog sumnje da su izvršili produženo krivično delo zloupotrebe službenog položaja.

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni Predrag Vuletić, kao službeno lice - Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova, a osumnjičena D. M, kao službeno lice - predsednik Komisije Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine za 2021, 2022, 2023. i 2024. godinu, zloupotrebom službenog položaja i ovlašćenja pribavili drugim fizičkim licima protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 130.900.000 dinara.

Novac za treće i četvrto dete davali ljudima bez ispunjenih uslova

Fizička lica kojima su dodeljena sredstva u ukupnom iznosu od 130.900.000 dinara, nisu ispunjavala ni osnovni uslov predviđen konkursom za dodelu bespovratnih sredstava, i to: rođenje trećeg i/ili četvrtog deteta.

Foto: Zorana Jevtic/Kurir

Istovremeno su osumnjičeni Predrag Vuletić i D. M. pričinili štetu budžetu Autonomne Pokrajne Vojvodine u iznosu od 130.900.000 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima Predrag Vuletić i D.M. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Blizak saradnik Aleksandra Vulina

Predrag Vuletić je član Predsedništva Pokreta socijalista, stranke na čijem je čelu Aleksandar Vulin, a tokom godina važio je za jednog od njegovih najbližih saradnika.

Foto: Pokret socijalista

Upravo zbog te povezanosti, Vuletić je obavljao niz rukovodećih funkcija, od članstva u Upravnom odboru Agencije za bezbednost saobraćaja do pozicije pokrajinskog sekretara.