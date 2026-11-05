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Mađarska vlada obustavila je finansiranje programa subvencionisane nabavke poljoprivredne mehanizacije za poljoprivrednike iz Republike Srpske, koji je bio deo paketa pomoći vrednog 100 miliona evra najavljenog 2022. godine u saradnji tadašnjeg premijera Mađarske Viktora Orbana i lidera SNSD Milorada Dodika.

Kako se navodi, fondacija za održivi razvoj "Progressus", preko koje je program sprovođen, saopštila je da obustavlja realizaciju javnog poziva za 2026. godinu, nakon što je nova mađarska vlada zaustavila finansiranje.

Na javni poziv, otvoren 13. marta i zatvoren pet dana kasnije zbog velikog interesovanja, stigle su 1.025 prijave poljoprivrednika iz Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Poljoprivrednici su mogli da očekuju subvencije od 2.500 do 25.000 evra.

Prema podacima Fondacije Progressus, u prethodna dva ciklusa programa, 2022. i 2023. godine, odobreno je ukupno 1.959 projekata, a iz mađarskog budžeta isplaćeno je više od 28 miliona evra. Poljoprivrednici su uložili dodatnih 12,9 miliona evra sopstvenog novca.

Korisnici nisu dobijali novac neposredno, već su mogli da kupuju isključivo mehanizaciju, opremu i alate proizvedene u Mađarskoj, uz obavezno sopstveno učešće od najmanje 30 odsto vrednosti investicije i plaćanje poreza na dodatu vrednost od 17 odsto.

Poljoprivrednici iz Republike Srpske razočarani su obustavom programa. Slaviša Simojlović iz Bijeljine, koji je planirao da za novu mehanizaciju izdvoji oko 8.000 evra sopstvenog novca, rekao je da očekuje povraćaj uloženih sredstava, dok je predsednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS Stojan Marinković ocenio da je podrška bila značajna za poljoprivrednike.

Radio Slobodna Evropa navodi da nije dobio odgovor mađarske vlade, Fondacije Progressus, njenih partnera iz Budimpešte, niti Vlade i Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske na pitanje zašto je program obustavljen, kao ni na pitanje o sudbini preostalih sredstava iz najavljenog paketa od 100 miliona evra.