STUDENTSKA LISTA NEMA DILEMU! Mirjana Nikolić: Budućnost Srbije je u EU, ali Rusiji nećemo uvoditi sankcije!
Studentska lista, koja je na izborima dobila široku podršku naroda, vidi budućnost zemlje u Evropskoj uniji, ali će nastaviti politiku neuvođenja sankcija Rusiji, rekla je Mirjana Nikolić, kandidatkinja Studentske liste.
- Gotovo svi naši susedi su članice EU i nama EU ostaje strateški cilj. I prethodna vlada je otvarala poglavlja i radila na harmonizaciji odnosa, ali mi iz toga imamo benefit. Studenti su u svom programu, i kolege koje su radile taj deo programa, vrlo jasno rekli da su protiv uvođenja sankcija Rusiji! To je vrlo eksplicitno postavljeno u programu - izjavila je za francusku agenciju AFP rektorka Univerziteta umetnosti i 90. na listi.
Ona je istakla da "male zemlje moraju imati strategiju".
- Mi zaista smatramo da je Srbija, kada bude uništena korupcija u njoj, prebogata zemlja, jer kada pogledate koliko je novca odlivano na različite stvari, prosto ne mogu da shvatim kako smo mi uopšte funkcionisali sve ovo vreme! Poslednjih samo nedelju dana otkrivamo ogroman broj afera koje su mogle da budu otkrivene i pre više vremena. Imamo situaciju da se tužilaštvo naprasno probudilo i da reaguje, deluje i radi ono što nije radilo dve i više godina - rekla je Nikolićeva.