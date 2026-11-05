Slušaj vest

Studentska lista, koja je na izborima dobila široku podršku naroda, vidi budućnost zemlje u Evropskoj uniji, ali će nastaviti politiku neuvođenja sankcija Rusiji, rekla je Mirjana Nikolić, kandidatkinja Studentske liste.

- Gotovo svi naši susedi su članice EU i nama EU ostaje strateški cilj. I prethodna vlada je otvarala poglavlja i radila na harmonizaciji odnosa, ali mi iz toga imamo benefit. Studenti su u svom programu, i kolege koje su radile taj deo programa, vrlo jasno rekli da su protiv uvođenja sankcija Rusiji! To je vrlo eksplicitno postavljeno u programu - izjavila je za francusku agenciju AFP rektorka Univerziteta umetnosti i 90. na listi.

Ona je istakla da "male zemlje moraju imati strategiju".