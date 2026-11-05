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Lider opozicije Aleksandar Vučić obraća se javnosti putem Fejsbuka i TikToka.

On kaže da je politika Studentske liste dovela do toga da su investitori počeli da odlaze iz zemlje.

- Na vlast ste došli vaninstitucionalnim divljanjem, šikaniranjem ljudi, mimo i van zakona, i uspostavili vladavinu u svim institucijama zasnovanu na strahu, panici, ulizivanju i dodvoravanju podanika. I to je jedino što u ovoj zemlji funkcioniše, sem onoga što smo mi obezbedili, zbog čega će ljude dobiti i plate i penzije - rekao je on.

Vučić dodaje da bande kriminalaca haraju po ulicama, restoranima, i otimaju firme.

- Iako sam upozorio na to, nijedan od tih kriminalaca nije uhapšen, nije ni priveden. Zato što policija nema vremena, a imaju vremena da pregledaju kontejnere. A još nisu našli nikakvu dokumentaciju, kao što govore poslušnici pol-potovskog režima - dodao je on.

Kaže da je za njega najporaznija vest što Teklas ukida treću smenu.

- Fantastičan investitor, njihovi delovi su završavali u audiju, mercedesu... Što znači da će biti 700 ljudi manje zaposlenih - kazao je Vučić.

Kaže da Drekslmajer već napušta Srbiju, i kaže da to znači 1700 zaposlenih manje u Zrenjaninu.

- Jazaki takođe napušta, mnoge naše privatne firme koje su reketirane prethodnih dana po direktnom nalogu studentske liste, otpuštaće stotine i hiljade ljudi.

Kaže da vidi udvorički odnos u medijima i na televizija, i dodaje da je analizirao sve što su mediji pisali i govorili prethodnih dana.

- Šta je njihova politika? Oni kažu da dolazi do preokreta u ekonomiji, da neće više da subvencionisati strane investicije. Znate li da ćete zbog toga izgubiti stotine hiljada radnih mesta. Ne budemo li pomagali drugim firmama, tipa Krombert Šubera, i tu ćemo ostati bez hiljada zaposlenih. Ako je to vaša politika, trebalo je to ranije da kažete. Ulaganjem u mikro i mala preduzeća nećete ništa uraditi, mi smo to već radili. To su suviše ozbiljne stvari da bi se deca Pol-Pota igrala sa time. Ne mislim na godine kad kažem deca, već na ideologiju. Mislim na starce koje ste kandidovali, a ništa ne znaju - dodao je on.

Vučić je zapitao da li će dodatno biti ulagano u lečenje retkih bolesti.

- Neće baš ništa novo da naprave, i ako se ovakvo ponašanje revolucionarno nastavi, liste čekanja koje su bile na dobrom putu da budu rešene neće nikada biti rešene. Za sada, osim pretnji, i osim divljanja tužilaca, koji hapse koga stigne. Za kratko vreme ste uhapsili desetine najboljih policajaca Srbije. Samo nijednog kriminalca niste uhapsili. Hapsili ste policajce zato što su čuvali javni red i mir. Hapsite one koji su uvek stavljali svoj život na oltar otadžbine. Neke od najboljih komandanata ste pohapsili, ali nikoga od reketaša niste ni dirnuli - kazao je Vučić.

Kaže da će tako moći da zastraše deo ljudi u Srbiji, ali neće moći sve da uhapse.

- Taj teror je juče dobio svoju posebnu fazu. Ta posebna faza je gašenje televizije. Kako bi to RTS pesnički rekao: "Rem se probudio". Video sam i neke ljude koji su tobože bili na našoj strani, sramota me je toga. Kako se zakon nije primenjivao na N1 i Novu S? Zato što smo vodili računa da imamo unutrašnjih demokratskih odnosa, gde svako ima pravo da kaže šta misli, da se ne saglasi sa onim što je politika Vlade - dodao je on.

Dodaje da nećemo ni imati Ekspo, i da su politički protivnici apsolutno nesposobni da to završe.

- Pogledajte šta rade sa ekonomijom. Kažu da će uvesti četvorodnevnu radnu nedelju. Ko će to od poslodavaca da prihvati, od čega ćemo da isplaćujemo penzije, plate. To im je zvaničan program. Da ćete da živite kao u raju, u socijalizmu, sijaće sunce, mrak nikada neće da padne, i sve će da bude lepo - rekao je on.