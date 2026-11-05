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Ignacio Kasis, ministar spoljnih poslova Švajcarske, koji trenutno predsedava Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), sastao se u Beogradu i sa predstavnicima Studentske liste, kao i sa Anom Brnabić, v.d. predsednicom Srbije.

- Deset dana posle parlamentarnih izbora, pravovremene razmene u Beogradu sa novoizabranim poslanicima iz Studentske liste i Anom Brnabić, vršiocem dužnosti predsednika Srbije - napisao je Kasis na mreži Iks.

On je naveo da je na oba sastanka razgovarano "o važnosti uredne političke tranzicije".

OEBS je spreman da podrži Srbiju u ovoj tranziciji, oslanjajući se na svoje obimno iskustvo i ekspertizu - naveo je ministar spoljnih poslova Švajcarske Ignasio Kasis.

Kurir Politika

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