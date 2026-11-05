SASTANAK
"OEBS JE SPREMAN DA PODRŽI SRBIJU U TRANZICIJI": Ministar spoljnih poslova Švajcarske sastao se sa predstavnicima Studentske liste i Anom Brnabić
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Ignacio Kasis, ministar spoljnih poslova Švajcarske, koji trenutno predsedava Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), sastao se u Beogradu i sa predstavnicima Studentske liste, kao i sa Anom Brnabić, v.d. predsednicom Srbije.
- Deset dana posle parlamentarnih izbora, pravovremene razmene u Beogradu sa novoizabranim poslanicima iz Studentske liste i Anom Brnabić, vršiocem dužnosti predsednika Srbije - napisao je Kasis na mreži Iks.
On je naveo da je na oba sastanka razgovarano "o važnosti uredne političke tranzicije".
- OEBS je spreman da podrži Srbiju u ovoj tranziciji, oslanjajući se na svoje obimno iskustvo i ekspertizu - naveo je ministar spoljnih poslova Švajcarske Ignasio Kasis.
Kurir Politika
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