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Crnogorski predsednik Jakov Milatović izjavio je u Pragu da Podgorica želi da sa Beogradom gradi prijateljske odnose, po uzoru na odnose Češke i Slovačke.

Kako je saopšteno iz Kabineta crnogorskog predsednika, Jakov Milatović je to rekao odgovarajući na pitanja tokom predavanja na prestižnom Karlovom univerzitetu.

Govoreći o političkim promenama u Srbiji, Milatović je izrazio optimizam u pogledu budućnosti odnosa dve države, podsetivši na istorijsku, društvenu i porodičnu povezanost njihovih građana.

Osvrnuvši se na aktuelna politička dešavanja u Srbiji, naveo je da je Studentska lista dobila snažan legitimitet građana Srbije da vodi zemlju". Milatović je izrazio očekivanje da će nova vlada i novi predsednik Srbije doprineti smirivanju političkih tenzija i stvaranju povoljnijeg ambijenta za unapređenje odnosa između dve države.